Les prévisions saisonnières de l’Institut national de la météorologie (INM) indiquent une forte probabilité de températures supérieures aux normales durant la période août-septembre-octobre (ASO) 2026.

« Pour la saison août-septembre-octobre 2026, les différents modèles de prévisions saisonnières montrent une forte convergence vers la tendance des températures plus chaudes que la normale comme scénario le plus probable », précise le bulletin publié mercredi par l’INM.

Un scénario de précipitations légèrement excédentaires privilégié

Concernant les pluies, l’INM estime que le scénario d’une légère augmentation des précipitations par rapport aux normales est privilégié sur la Tunisie. L’institut souligne toutefois que des variations régionales restent possibles en raison de la forte variabilité spatio-temporelle des précipitations automnales.

La période ASO représente une phase de transition entre l’été et l’automne. Elle se caractérise généralement par une baisse progressive des températures après les fortes chaleurs estivales et par une reprise des précipitations, notamment durant le mois d’octobre.

Les pluies concernent principalement les régions du Nord et du Centre, tandis que le Sud enregistre habituellement des quantités plus faibles.

Des normales saisonnières variables selon les régions

Selon les données de référence 1991-2020, les températures moyennes normales du mois d’août varient entre 25°C et 30°C au Nord et au Centre, et entre 27°C et 33°C dans le Sud.

Durant ce mois, les précipitations augmentent par rapport à juillet dans plusieurs régions. Les cumuls normaux oscillent entre 15 et 30 mm dans les régions ouest du Nord et du Centre, restent inférieurs à 8 mm dans le Sud et dépassent rarement 18 mm dans le reste du pays.

En septembre, les températures moyennes normales se situent entre 21°C et 27°C au Nord et au Centre, et entre 26°C et 29°C dans le Sud. Les précipitations progressent sous l’effet des épisodes orageux de fin d’été, avec des cumuls généralement compris entre 38 et 80 mm au Nord et au Centre, contre 9 à 34 mm dans le Sud.

Octobre, mois marqué par une reprise des pluies

Pour octobre, les températures moyennes normales varient entre 17°C et 23°C dans le Nord et le Centre, et entre 22°C et 24°C dans le Sud.

Les précipitations atteignent leurs niveaux les plus importants de la période automnale, avec des cumuls généralement compris entre 38 et 84 mm dans le Nord. Le maximum peut atteindre 116 mm à Tabarka. Les quantités restent plus faibles au Centre et au Sud, où elles ne dépassent généralement pas 55 mm.