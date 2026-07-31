Le temps sera gÃ©nÃ©ralement dÃ©gagÃ© Ã peu nuageux sur lâ€™ensemble du pays, selon les prÃ©visions de lâ€™Institut national de la mÃ©tÃ©orologie (INM). Des passages nuageux pourront toutefois se dÃ©velopper au cours de lâ€™aprÃ¨s-midi sur les hauteurs du Nord et du Centre.

Vent plus soutenu sur lâ€™extrÃªme Sud

Le vent soufflera de secteur Est. Il sera faible Ã modÃ©rÃ© sur la plupart des rÃ©gions avant de se renforcer progressivement au cours de lâ€™aprÃ¨s-midi sur lâ€™extrÃªme Sud. Il deviendra localement fort, accompagnÃ© de phÃ©nomÃ¨nes locaux de sable.

La mer restera peu agitÃ©e.

Des tempÃ©ratures Ã©levÃ©es dans lâ€™intÃ©rieur du pays

Les tempÃ©ratures maximales oscilleront entre 32 et 36Â°C sur les rÃ©gions cÃ´tiÃ¨res ainsi que sur les hauteurs.

Dans le reste du pays, les maximales varieront entre 37 et 41Â°C. Lâ€™INM prÃ©voit Ã©galement lâ€™apparition locale du sirocco dans certaines rÃ©gions, ce qui accentuera la sensation de chaleur.

Ces conditions traduisent une journÃ©e globalement estivale, marquÃ©e par un temps stable sur la majeure partie du territoire, malgrÃ© quelques dÃ©veloppements nuageux localisÃ©s dans lâ€™aprÃ¨s-midi sur les reliefs du Nord et du Centre.