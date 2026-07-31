Le Comité d’octroi des avantages, relevant de l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA) a approuvé, jeudi, trois opérations d’investissement, relatifs à la création, l’expansion et la rénovation de projets, dans les gouvernorats de Manouba, Béja et Gabès.

Ces projets, qui seront axés sur les deux filières de l’agriculture et de la pêche, devront mobiliser un montant global de l’ordre de 6,7 millions de dinars (MD).

Le Comité a approuvé, également, lors de sa septième réunion, au titre de l’exercice 2026, trois prêts fonciers au profit de jeunes entrepreneurs, pour une valeur totale d’environ 410 000 dinars.

Cette enveloppe permettra aux jeunes promoteurs d’acquérir des terrains agricoles, s’étalant sur une superficie totale de 27,3 ha, dans les gouvernorats de Kasserine, Kef et Tataouine.