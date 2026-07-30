Officiellement, la Tunisie compte 16 établissements supérieurs spécialisés dans la formation d’ingénieurs. C’est du moins si on croit le Conseil de l’Ordre des ingénieurs tunisiens (OIT) qui vient de procéder à une mise à jour de la liste des établissements privés de formation d’ingénieurs remplissant les conditions d’accréditation internationale. En voici la liste des établissements accrédités:

1. École Supérieure Privée des Technologies et de l’Information et de Management de Nabeul (IT Business School)

2. Faculté privée des Sciences de Gestion et de la Technologie UPES – Mégrine

3. École Supérieure Privée d’Ingénierie et Technologie Appliquée – ESPITA

4. Liste des écoles d’ingénieurs privées accréditées par l’Ordre des Ingénieurs Tunisiens

5. La liste accréditée des écoles de formation d’ingénieurs privées, dont les diplômés peuvent être inscrits directement au tableau national de l’Ordre des Ingénieurs (classées sans ordre préférentiel) :

6. École internationale supérieure privée polytechnique de Sousse (EPI Polytechnique Sousse)

7. Polytechnique INTL – Lac Tunis

8. École Supérieure Privée d’Ingénierie et de Technologies (ESPRIT)

9. École Supérieure Privée d’Ingénierie en Informatique et Administration des Affaires – Tunis (Iteam University)

10. Institut Supérieur Privé Méditerranéen de Technologie – Lac Tunis (MedTech)

11. École Supérieure Privée de l’Aéronautique et des Technologies – Charguia Tunis (ESAT)

12. École Supérieure Privée d’Ingénieurs et d’Études Technologiques de Tunis – Université Arabe des Sciences (ESIET – UAS)

13. École Supérieure privée des Sciences Appliquées et de Management (SESAME)

14. École Supérieure Privée des Technologies et de l’Information et de Management de Nabeul (IT Business School)

15. Faculté privée des Sciences de Gestion et de la Technologie – UPES – Mégrine

16. École Supérieure Privée d’Ingénierie et Technologie Appliquée – ESPITA

ABS