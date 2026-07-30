Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a réaffirmé mercredi à Addis-Abeba l’engagement de la Tunisie à renforcer sa coopération avec la Commission de l’Union africaine (UA) et son soutien au processus de réforme de l’organisation continentale, afin d’accroître son efficacité face aux défis actuels.

Lors d’un entretien avec le président de la Commission de l’UA, Mahmoud Ali Youssouf, en marge de la 49e session ordinaire du Conseil exécutif de l’Union africaine, le chef de la diplomatie tunisienne a insisté sur la nécessité de soutenir les institutions africaines basées en Tunisie et de consolider l’action commune du continent.

Nafti a également rappelé les positions de principe de Tunis en faveur du règlement pacifique des conflits par le dialogue, tout en mettant en garde contre les ingérences extérieures, la prolifération des armes, le terrorisme, la cybercriminalité, les réseaux criminels transfrontaliers et les effets des changements climatiques sur la sécurité en Afrique.

Le ministre a, par ailleurs, réaffirmé le soutien de la Tunisie aux droits inaliénables du peuple palestinien, notamment à l’établissement d’un État indépendant avec Al- Qods pour capitale, saluant la position de solidarité de l’Union africaine sur cette question.

Les discussions ont aussi porté sur la migration irrégulière. Mohamed Ali Nafti a présenté l’approche tunisienne, fondée sur le partage des responsabilités entre pays d’origine, de transit et de destination, ainsi que sur le renforcement des programmes de retour volontaire en coopération avec l’Organisation internationale pour les migrations.

De son côté, Mahmoud Ali Youssouf a salué le rôle de la Tunisie dans les affaires africaines, son engagement en faveur de la paix et de la sécurité sur le continent, ainsi que sa contribution au processus de règlement en Libye sous l’égide des Nations unies.

En marge de la réunion, le ministre tunisien s’est également entretenu avec le commissaire africain à l’Agriculture, Moses Vilakati, ainsi qu’avec ses homologues du Sénégal, Cheikh Tidiane Niang, et de l’Angola, Téte António, afin d’examiner le renforcement de la coopération bilatérale et de la coordination au sein des instances africaines et internationales.