Après quatre séances consécutives dans le rouge, le marché Boursier a repris des couleurs au terme de la séance de mercredi, 29 juillet 2026. L’indice de référence a gagné 1,3 % à 19 996,91 points, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs ».

Les volumes sont demeurés soutenus, avec une enveloppe de 30,1 MD échangée sur le marché. Ce montant inclut trois transactions de bloc, d’un montant total de 4,1 MD, portant sur le titre AMEN BANK.

Le titre STB a figuré parmi les plus fortes hausses de la séance. L’action s’est envolée de 4,1 % à 5,900 D, dans un flux de 593 mille dinars.

Le titre BIAT s’est, également, bien distingué sur la séance. L’action s’est bonifiée de 3,7 % à 168,500 D notant que la valeur a drainé des échanges de 1,8 MD sur la séance.

Le titre SIAME a inscrit la plus forte correction à la baisse de la séance. L’action s’est délestée de -4,9 % à 4,700 D faisant savoir que la valeur a été échangée à hauteur de 51 mille dinars sur la séance.

Le titre EUROCYCLES a affiché une mauvaise performance boursière. L’action a reculé de -3,9 % à 12,000 D faisant savoir que la valeur a amassé un volume de 285 mille dinars sur la séance.

Valeur la plus convoitée par les investisseurs sur la séance, AMEN BANK a alimenté le marché avec des capitaux de 9,6 MD. L’action a terminé la séance sur une note positive, signant une avancée de 3 % à 91,900 D au terme de la séance.

A rappeler qu’au cours des séances de bourse des 28 et 29 juillet 2026, marquées chacune par une baisse de plus de 3 % de l’indice TUNINDEX, la Bourse de Tunis a activé, à deux reprises, le mécanisme d’interruption temporaire de la cotation, communément appelé « coupe-circuit », conformément aux dispositions de l’article 3.7 du Règlement de Parquet.

Dans une déclaration accordée à l’Agence TAP, la Présidente du Conseil d’administration de la Bourse de Tunis, Sonia Ben Frej a expliqué que cette mesure ne constitue pas un dispositif exceptionnel. Il s’agit d’un mécanisme reconnu de gestion des risques de marché, mis en œuvre par la majorité des places boursières dans le monde, notamment pour assurer la protection des investisseurs. Son objectif est de garantir le bon fonctionnement du marché lors de mouvements baissiers importants, tout en accordant aux investisseurs un délai leur permettant de réévaluer leurs décisions et de limiter les réactions susceptibles d’accentuer la volatilité des marchés.