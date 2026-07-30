L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a entamé, mercredi après-midi, l’examen du projet de loi n°52 portant sur l’approbation du deuxième avenant au contrat de prêt entre la Banque centrale de Tunisie (BCT), en tant que représentant de la Tunisie, et la Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank), pour mobiliser un financement au profit de l’État tunisien.

Ce projet de loi, qui comporte un article unique portant approbation du deuxième avenant dudit contrat, conclu le 15 juin 2026, entre la BCT et Afreximbank, stipule l’octroi d’un second financement additionnel destiné à appuyer le budget de l’État, dont le montant s’élève à 500 millions de dollars (soit environ de 1477,7 millions de dinars), et ce, dans le cadre d’une modification de l’accord de prêt initial conclu entre les deux parties.

Il convient de noter que les négociations entre la Tunisie et l’Afreximbank ont permis d’obtenir des conditions financières plus avantageuses pour ce second financement additionnel, puisqu’il a été décidé d’appliquer un taux d’intérêt fixe de l’ordre de 5,86%, au lieu du taux variable, initialement proposé par Afreximbank, au début des négociations (SOFR à 6 mois).

Par ailleurs, une marge fixe a été fixée pour chaque échéance (comprise entre 3,75 % et 5,75 %), ce qui porte le taux d’intérêt final entre 7,45% et 9,45%.

Pour rappel, l’Afreximbank est une institution financière panafricaine créée en 1993 dans le but de stimuler le commerce intra et extra-africain, l’industrialisation et le développement des exportations.