Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Brahim Bouderbala, a annoncé, mercredi soir, au siège du Parlement au Bardo, la clôture de la quatrième session ordinaire du parlement, conformément aux dispositions de l’article 71 de la Constitution et de l’article 77 du règlement intérieur.

Il a souligné que le bilan législatif constitue un point de départ pour améliorer davantage les performances parlementaires.

Dans son allocution de clôture, Bouderbala a affirmé que l’ARP poursuivra l’exercice de son rôle constitutionnel dans l’élaboration des lois, le contrôle de l’action gouvernementale, le suivi de la mise en œuvre du plan de développement et la mise en oeuvre des dispositions constitutionnelles afin d’améliorer les conditions économiques et sociales, soutenir l’investissement, créer de la richesse et des emplois, et conforter les fondements de l’État social.

Il a appelé à persévérer dans un esprit de responsabilité, de complémentarité, d’unité et de partage des efforts, selon le texte de son allocution.

Bouderbala a en outre estimé que la clôture de cette session ordinaire coïncide avec ce qu’il a qualifié de « phase charnière du processus de réforme et de construction », notamment après l’adoption du plan de développement 2026-2030.

Il a appelé à renforcer la complémentarité entre les institutions de l’État, à accélérer le rythme de travail pour faire face aux défis économiques et sociaux, à restaurer la confiance et l’espoir, et à ancrer les valeurs de responsabilité au service de l’intérêt supérieur du pays.

Le bilan est chiffré. Sur l’ensemble du mandat, Bouderbala a précisé que le Parlement a adopté 43 textes relatifs à des prêts : 34 à vocation d’investissement, 9 destinés au financement du budget.

Les 107 projets de lois de la session ordinaire couvrent un spectre large : réformes économiques et sociales, santé, développement, investissement, énergie, emploi, logement, agriculture, justice sociale.

Volet contrôle parlementaire, Bouderbala a indiqué que 1996 questions écrites ont été posées au cours de la session en cours, sur un total de 6 699 depuis le début du mandat, auxquelles 4 679 réponses ont été apportées par des membres du gouvernement.

Par ailleurs, 123 questions orales ont été posées lors de 12 séances plénières, une séance de dialogue a été tenue sur la situation dans le gouvernorat de Gabès, et 244 interventions ont été enregistrées dans le cadre de l’article 108 du règlement intérieur.

Evoquant la diplomatie parlementaire, le président du parlement a indiqué que la session a été marquée par 73 activités diplomatiques, 31 missions officielles à l’étranger et 8 participations à distance. Autant de tribunes où la Tunisie a défendu ses positions et porté les causes qu’elle juge justes, au premier desquelles la cause palestinienne.

Le président de l’ARP a salué les efforts déployés par les députés, les structures de l’ARP, ses cadres et ses agents, se félicitant des acquis enregistrés au cours de la session sur les plans législatif, de contrôle, diplomatique, administratif et médiatique.