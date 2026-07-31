Séance de travail Tuniso-Algérienne pour impulser la coopération et l’échange des expériences dans le secteur de la formation professionnelle

Tunis,31 juil. (TAP)-Une réunion de travail a été tenue hier jeudi entre une délégation du ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels de la République algérienne et des représentants du système tunisien de formation professionnelle, au siège de l’Agence tunisienne de formation professionnelle, dans le cadre d’une visite d’étude organisée en collaboration avec l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ).

Cette réunion a été l’occasion d’échanger des points de vue et des expériences sur les mécanismes de formation professionnelle adoptés en Tunisie et en Algérie, les innovations pédagogiques et la transition numérique dans le secteur de la formation, ainsi que sur les défis communs et les perspectives de coopération future, selon un communiqué publié ce vendredi par l’Agence tunisienne de formation professionnelle.

Au cours de cette rencontre, des présentations ont également été faites sur les programmes et les activités mis en œuvre par les différentes structures tunisiennes de formation professionnelle, en mettant l’accent sur les approches pédagogiques modernes, notamment l’approche par compétences, des systèmes de formation des formateurs, ainsi que des mécanismes de formation continue et d’évolution professionnelle, sans oublier la présentation des expériences réussies dans l’utilisation des solutions numériques et des technologies modernes au service du processus de formation.

Les participants ont souligné l’importance de continuer à impulser la coopération Tuniso-Algérienne dans le domaine de la formation professionnelle et l’échange d’expériences et de bonnes pratiques, afin de contribuer au développement des deux systèmes, de renforcer la qualité de la formation et de répondre aux exigences du marché du travail ainsi qu’aux mutations économiques et technologiques accélérées.