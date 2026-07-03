Pour Asma Ferchichi, informaticienne passionnée par l’innovation, l’informatique n’a jamais été une simple discipline technique, c’est plutôt une clé qui ouvre des horizons insoupçonnés. Après un master et une carrière dans le développement et le design, elle a choisi de transformer son savoir en une aventure entrepreneuriale audacieuse. Avec Riyasol, elle place l’intelligence artificielle au cœur de la construction durable et prouve qu’une passion peut devenir un moteur pour changer le monde.

Entretien :

Quelle est la mission initiale de Riyasol et comment s’articule-t-elle autour de la durabilité et de la préservation du patrimoine culturel ?

La mission initiale de Riyasol est de révolutionner la construction en combinant l’intelligence artificielle, l’architecture vernaculaire et la technologie BIM pour permettre aux architectes, ingénieurs et propriétaires de concevoir des bâtiments écologiques adaptés aux climats locaux. C’est pourquoi notre objectif est d’autonomiser les architectes pour qu’ils dirigent la transition énergétique dans la construction, et non pas simplement s’y adapter.

Avec Riyasol, nous voulons que les architectes deviennent les leaders de cette transformation en concevant des bâtiments énergétiquement efficaces, culturellement ancrés et à faible impact environnemental.

Comment voyez-vous l’évolution du secteur de la construction durable en Afrique et dans la région MENA dans les 10 prochaines années ?

Le marché de la construction durable dans la région MENA est projeté pour dépasser 129 milliards de dollars en 2030, avec une croissance annuelle de 16,7%.

En Afrique, le secteur de la construction devrait atteindre 664 milliards de dollars d’ici 2032.

Plusieurs tendances majeures s’annoncent : l’urbanisation rapide de l’Afrique nourrie par une croissance démographique élevée, la digitalisation et l’adoption du BIM vont s’intensifier, l’utilisation de matériaux locaux et durables deviendra la tendance numéro 1. Aussi, les réglementations vont s’harmoniser avec des standards environnementaux et énergétiques diverses.

Riyasol vise à être l’outil qui permet cette transformation, en automatisant la conformité et en intégrant les métriques de durabilité dans le flux de travail quotidien des architectes.

“Notre objectif est d’autonomiser les architectes pour qu’ils dirigent la transition énergétique dans la construction, et non pas simplement s’y adapter.”

Comment l’IA est-elle intégrée dans vos recommandations pour les projets de construction?

On intègre l’IA à chaque étape du projet pour rendre les recommandations utiles.

D’abord, l’IA centralise et nettoie toutes les données du projet : le modèle Revit/BIM, les données climatiques locales, la disponibilité des matériaux, les contraintes réglementaires… Ensuite elle analyse automatiquement le contexte (ensoleillement, vents dominants, humidité,) pour repérer les stratégies passives pertinentes.

Sur cette base, le système génère plusieurs scénarios de conception classés par performance énergétique, empreinte carbone et coût.

Nous incluons aussi une vérification réglementaire automatique pour signaler les non-conformités et proposer des corrections priorisées.

Quels avantages concrets apporte l’intégration BIM pour les architectes et ingénieurs utilisant la plateforme ?



Avec BIM, on évite les erreurs de coordination et on ne perd plus de temps à redessiner ou à refaire des modèles. Ça permet aussi de détecter les conflits avant le chantier ce qui évite des problèmes coûteux sur le terrain. Et parce que le modèle est cohérent, si on modifie quelque chose en 3D, les plans 2D et les quantités sont automatiquement actualisés.

Dans Riyasol, les recommandations de l’IA se traduisent directement en modifications BIM dans Revit, ce qui signifie moins d’erreurs, des délais et des coûts mieux maîtrisés, une meilleure collaboration entre les équipes, et la possibilité d’intégrer facilement des stratégies durables et vernaculaires dans le flux de travail quotidien des architectes et ingénieurs.

“Riyasol transforme les règles énergétiques et réglementaires en vérifications automatisées et recommandations intelligentes en temps réel.”

Comment Riyasol assure la compatibilité avec les autres logiciels et outils déjà utilisés dans le secteur ?



Riyasol est une suite complète qui combine un SaaS et un plugin qui s’installe directement dans l’outil de conception, comme Revit.

Le plugin s’intègre directement dans l’environnement de travail des architectes et ingénieurs : ils restent dans leur logiciel habituel et Riyasol s’exécute à l’intérieur, en temps réel, sans qu’ils aient à changer leur flux de travail.

Le SaaS, quant à lui, agit comme le « cerveau » de la solution : il gère les modèles d’IA et il communique avec le plugin pour envoyer les recommandations et les vérifications. Grâce à cette architecture, Riyasol peut échanger des données avec les autres logiciels via des formats interopérables, et fonctionner avec différents environnements BIM, sans imposer un seul outil.



Comment conciliez-vous modernité et préservation du patrimoine dans vos projets ?



Pour nous, modernité et préservation du patrimoine ne sont pas deux choses opposées, c’est même l’architecture vernaculaire qui devient un levier de transition écologique. On commence par identifier les éléments patrimoniaux à conserver : formes typologiques, orientations, matériaux locaux, savoir-faire artisanaux. Ensuite, l’IA analyse ces éléments et les combine avec des stratégies modernes d’efficacité énergétique. L’idée est de garder l’âme du bâtiment tout en le rendant énergétiquement efficace et adapté aux besoins contemporains.

L’architecture traditionnelle n’est pas un obstacle à moderniser, mais une ressource à valoriser pour créer des bâtiments qui racontent une histoire, tout en étant durables, confortables et efficaces énergétiquement.

Comment Riyasol se différencie des autres plateformes SaaS dans le domaine de la construction durable ?



Riyasol n’est pas juste une plateforme : c’est une suite combinant un SaaS et un plugin installé directement dans Revit. Les architectes restent dans leur flux de travail, sans jongler entre Excel, manuels et outils externes.

Piloté par l’IA, Riyasol transforme les règles énergétiques et réglementaires en vérifications automatisées et recommandations intelligentes en temps réel contrairement aux autres plateformes qui se limitent à des calculs ou tableaux de bord.

Conçu spécifiquement pour les réglementations locales d’Afrique et du MENA, Riyasol se différencie par : intégration Revit, IA en temps réel, architecture vernaculaire modernisée, adaptation aux réglementations locales, et mise de l’architecte au centre de la transition écologique.

“L’architecture traditionnelle n’est pas un obstacle à moderniser, mais une ressource à valoriser.”

Quels sont vos objectifs de croissance pour les 3 prochaines années ?



Pour les 3 prochaines années, nos objectifs de croissance reposent sur deux axes : marché et impact.

Sur le marché, nous commençons par la Tunisie comme marché de référence, puis nous nous étendons progressivement vers le Maroc, l’Algérie et l’Arabie Saoudite, des pays avec des dynamiques de construction similaires, des réglementations énergétiques en évolution et un patrimoine vernaculaire riche.

Sur l’impact, nous démontrerons que Riyasol permet de concevoir des bâtiments énergétiquement efficaces, culturellement ancrés et à faible impact, en partenariat avec des écoles d’architecture, l’ANME et des ONG dans les zones rurales. Nous contribuerons aussi à former des jeunes architectes capables de diriger la transition énergétique dans la construction.

Comment Riyasol est financée et quelles sont vos perspectives en matière d’investissement ?

Riyasol est principalement autofinancée et a profité des avantages fiscaux du label Startup Act en Tunisie pour soutenir son démarrage. Nous prévoyons d’ouvrir une levée de fonds dans les mois à venir pour accélérer notre croissance sur trois ans, ciblant des investisseurs deeptech et cleantech qui comprennent notre mix IA, BIM et architecture vernaculaire pour la construction durable.

Quels indicateurs utilisez-vous pour mesurer l’impact durable de vos projets

Nous utilisons des indicateurs environnementaux, économiques et sanitaires alignés sur les normes locales et les ODD. Nous suivons l’efficacité énergétique et la réduction de consommation par rapport au référentiel, l’empreinte carbone sur le cycle de vie, le ROI (coûts d’investissement et d’exploitation) et la réduction des coûts sur 10–20 ans. Côté santé, nous mesurons la qualité de l’air intérieur, le confort thermique et les émissions de CO2 des matériaux.

Entretien initié par Amel Belhadj Ali