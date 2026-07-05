L’équipe de France a validé son billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 en s’imposant sur la plus petite des marges face au Paraguay (1-0). Un penalty libérateur de Kylian Mbappé permet aux Bleus de rejoindre le Maroc pour un choc crucial à Boston, confirmant les ambitions tricolores malgré un réalisme offensif encore perfectible.

Un verrou paraguayen particulièrement difficile à faire sauter

Disputé à Philadelphie, le huitième de finale a rapidement pris les allures d’un match piège pour les hommes de Didier Deschamps. Face à une formation sud-américaine fidèle à sa réputation — rigoureuse, agressive et repliée en bloc bas —, les Bleus ont longtemps buté sur un mur. Privée d’espaces, l’animation offensive française a souffert d’un manque de verticalité et de vitesse pour déstabiliser un adversaire regroupé dans ses trente derniers mètres. Pendant près de 70 minutes, la frustration a gagné les rangs tricolores, illustrant les difficultés chroniques de l’équipe face aux systèmes ultra-défensifs.

Le facteur X : La jeunesse provoque, Mbappé exécute

Le salut est finalement venu de la lumière provoquée par la nouvelle génération et concrétisée par le capitaine. À la 70e minute, une accélération de Désiré Doué dans la surface de réparation a poussé la défense paraguayenne à la faute. L’arbitre n’a pas hésité à siffler un penalty logique. Kylian Mbappé, assumant ses responsabilités de leader, a transformé la sentence avec sang-froid. Ce but unique suffit au bonheur des Bleus, mais il souligne également la dépendance de l’équipe envers des exploits individuels pour débloquer des situations complexes.

Mbappé sur les traces de l’histoire du football mondial

Au-delà de la qualification collective, cette rencontre marque un nouveau jalon historique pour Kylian Mbappé. En inscrivant son 7e but dans cette 23e édition du Mondial, le numéro 10 français rejoint Lionel Messi au sommet du classement des buteurs du tournoi. Plus impressionnant encore, l’attaquant tricolore totalise désormais 19 réalisations toutes Coupes du monde confondues. Il se positionne ainsi à une seule longueur du record absolu détenu par l’icône argentine, inscrivant un peu plus son nom au panthéon du football moderne.

Un choc maghrébin et continental en quart de finale à Boston

Le regard des Bleus est désormais tourné vers le prochain tour, prévu jeudi prochain à Boston (21h00 heure tunisienne). L’adversaire désigné est le Maroc, une équipe qui maîtrise parfaitement les transitions rapides et le défi physique. Ce quart de finale s’annonce intense, tant sur le plan tactique qu’émotionnel. Pour espérer rallier le dernier carré, la France devra élever son niveau de jeu, fluidifier ses circuits de passe et faire preuve d’une plus grande efficacité dans le jeu ouvert sous peine de subir le même piège que face au Paraguay.