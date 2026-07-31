Le marché Boursier a clôturé, la semaine du 27 au 31 juillet 2026, sur une note baissière après avoir connu, sur la séance du mardi,28 juillet 2026, un mouvement brutal de prises de bénéfices, ayant fortement malmené les actions cotées. L’indice de référence a inscrit une chute de -3,9 % à 20 036,09 points, ramenant, ainsi, sa performance depuis le début de l’année à +49 %, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, “Tunisie Valeurs”.

La semaine écoulée, a été marquée par un rythme d’échanges toujours soutenu, cumulant une enveloppe de 132,3 MD. Les volumes ont profité de la réalisation de quatre transactions de bloc dont une portant sur le titre ATTIAJRI BANK totalisant une enveloppe de 59,3 MD et trois transactions de bloc portant sur le titre AMEN BANK d’une valeur totale de 4,1 MD

Analyse des valeurs

Le titre OFFICEPLAST s’est offert la meilleure performance de la semaine. L’action de la société a enregistré une envolée de 10,7 % à 1,870 D notant que la valeur a amassé un flux de 82 mille dinars sur la semaine boursière.

Le titre ASTREE poursuit son ascension. L’action de l’assureur a affiché une embellie de 8,8 % à 84,900 D, en drainant un modeste volume sur la semaine de 30 mille dinars.

Le titre SANIMED a accusé la plus forte correction à la baisse de la semaine. L’action s’est délestée de 14 % à 0,430 D dans un volume quasi-nul.

Le titre BNA a figuré parmi les plus grands perdants de la semaine. L’action de la banque étatique reculé de -9,4 % à 23,800 D faisant savoir que la valeur a mobilisé un important volume d’échanges hebdomadaires de 9,1 MD.

ATTIJARI BANK a été la valeur la plus convoitée par les investisseurs sur la semaine, drainant des capitaux de l’ordre de 59,8 MD, soit 45,2 % du volume total échangé sur le marché grâce à la réalisation d’une transaction de bloc totalisant une enveloppe de 59,3 MD.