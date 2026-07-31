Dans le débat économique et managérial tunisien, une idée force s’impose : seule la transformation mesurable validerait la véritable compétence. Si la fin de la république des diplômes et du prestige institutionnel est un impératif salutaire, ériger la performance spectaculaire en dogme unique risque de sacrifier les bâtisseurs de l’ombre, la continuité de l’État et la durabilité des réformes.

1. Du culte des diplômes au piège de l’affichage

La Tunisie a longtemps souffert d’une administration gouvernée par le prestige formel, où les titres académiques et la hiérarchie bureaucratisée tenaient lieu de légitimité. S’attaquer à cette dérive en exigeant des preuves d’exécution est une démarche légitime. Dans une récente prise de position managériale, Haithem Bouagila rappelle fort justement que le diplôme reste un potentiel et la fonction un simple cadre. Toutefois, remplacer la domination des parchemins par la seule dictature du résultat immédiat crée une nouvelle illusion technocratique tout aussi préjudiciable.

2. Ne pas confondre performance conjoncturelle et compétence réelle

Confondre le résultat visible avec la capacité d’action constitue une erreur d’appréciation systémique. La performance est un alignement de facteurs : opportunités politiques, budgets alloués, conjoncture économique favorisante, et parfois simple temporalité. Un dirigeant d’exception peut échouer face à un environnement institutionnel hostile ou un manque de ressources critiques. Inverser la logique en attribuant la réussite d’un projet collectif à un seul « transformateur » revient à occulter la contribution des ingénieurs, chercheurs et cadres intermédiaires qui constituent la véritable colonne vertébrale des institutions.

3. Le dogme des grands projets contre la valeur du maintien

Le culte du résultat privilégie systématiquement l’innovation spectaculaire et le chantier visible au détriment du travail de fond. Or, la résilience d’une nation repose tout autant sur l’entretien des réseaux existants, la gestion quotidienne des services publics et la prévention des crises macroéconomiques. Empêcher une dégradation, transmettre une expertise rare ou préserver une institution stratégique génère un impact économique à long terme souvent supérieur à celui d’une réforme tape-à-l’œil mais structurellement fragile.

4. Pour une évaluation multidimensionnelle de l’impact

L’exigence de résultats reste indispensable, mais elle doit être rigoureusement encadrée. Une compétence nationale authentique ne saurait être définie par un tableau de bord à court terme. Elle doit intégrer l’intégrité des méthodes, le coût réel pour la collectivité, la durabilité de l’exécution et la capacité à transmettre. La Tunisie n’a pas seulement besoin de dirigeants en quête de trophées managériaux, mais de professionnels capables de bâtir, de préserver et de garantir la continuité de l’intérêt général.