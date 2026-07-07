La municipalité de Djerba Midoun, dans le gouvernorat de Médenine, a remporté le prix de la commune la plus propre de Tunisie au titre de l’année 2025.

Cette distinction a été décernée à l’issue de l’évaluation réalisée par une commission technique et des travaux de la commission de classement, le 23 juin dernier, a indiqué à l’Agence TAP le secrétaire général de la municipalité, Ali Kediri.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, Kediri a souligné que « cette consécration nationale récompense des efforts continus et un travail collectif ayant mobilisé l’ensemble des agents municipaux, en partenariat avec les associations, les bénévoles, les structures de jeunesse, les professionnels du tourisme et les citoyens, contribuant à assurer l’efficacité et la pérennité des actions engagées ».

« Elle constitue non pas un aboutissement, mais une responsabilité supplémentaire et un levier pour intensifier les efforts en vue d’améliorer davantage le système de propreté, d’éliminer les points noirs, de généraliser le tri à la source, d’élever la qualité des services municipaux et de préserver l’esthétique urbaine afin de conforter le statut de Midoun comme destination touristique et environnementale de référence », a-t-il ajouté.

Il a également précisé que les agents municipaux assurent quotidiennement la collecte de plus de 160 tonnes de déchets, malgré l’accroissement de la population et l’affluence estivale.

La municipalité entend capitaliser sur cette consécration nationale pour poursuivre l’amélioration de ses performances, consolider les acquis et renforcer la qualité de l’action municipale dans les différentes composantes de la gestion locale, a-t-il encore souligné.