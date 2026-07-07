Les artistes tunisiens Emel Mathlouthi, Nesrine et Yacine Boulares se produiront au Habibi Festival le vendredi 10 juillet 2026 à New York, aux États-Unis.

Cet événement d’une seule journée se déroulera de 18h00 à 22h00 sur la scène en plein air du Lena Horne Bandshell, située à Prospect Park dans le quartier de Brooklyn, selon le site officiel de l’organisation culturelle BRIC Arts Media.

Cette programmation gratuite fait partie du festival estival “BRIC Celebrate Brooklyn !”. Le rendez-vous est dédié à la diffusion des musiques de la région SWANA (Sud-Ouest asiatique et Afrique du Nord) en proposant un programme qui associe des artistes basés aux États-Unis et des invités internationaux.

L’événement a été cofondé par le saxophoniste et compositeur franco-tunisien Yacine Boulares. Établi à New York, cet artiste arrive en provenance de Tunisie où il a présenté, le 5 juillet, sa création originale Osool au Théâtre de la Mer à l’occasion de la reprise du Tabarka Jazz Festival.

À Brooklyn, Boulares dirigera l’orchestre de la soirée, le Habibi Festival House Band, qui accompagnera notamment la violoncelliste et chanteuse tunisienne Nesrine.

La chanteuse Emel Mathlouthi interviendra en tête d’affiche pour présenter les morceaux électroniques et urbains de son album manifeste MRA, sorti au premier semestre 2024. Le projet, dont le visuel officiel, réalisé par la photographe Janine Kuehn, met en scène l’artiste parée d’une couronne dorée et d’un voile écarlate, a été conçu exclusivement avec des collaborations féminines internationales.

Cette identité esthétique et sonore s’inscrit au cœur d’une grande tournée mondiale qui, après l’étape américaine, rejoindra cet été les circuits des festivals européens à l’instar d'”Esperanzah !” en Belgique et d'”Arabesques” en France.

Cette vitrine new-yorkaise marque une étape importante pour la diffusion de la scène tunisienne contemporaine à l’international, au moment où s’ouvre en parallèle la saison des grands festivals d’été en Tunisie.