Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, lundi au palais de Carthage, le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT) , Fethi Zouhair Nouri, qui lui a remis le rapport annuel de l’Institut d’émission au titre de l’exercice 2025.

Au cours de cet entretien, le chef de l’État a pris connaissance des résultats de la participation de la Tunisie en qualité d’invitée d’honneur aux travaux de la session annuelle du Congrès financier de la Banque de Russie, organisée à Saint-Pétersbourg, précise un communiqué de la présidence de la République.

À cette occasion, le président de la République a réaffirmé le rôle de la BCT dans l’appui à l’économie nationale, soulignant que la Tunisie a démontré au monde entier la pertinence de ses choix nationaux, inspirés de la volonté de son peuple, à travers l’enregistrement de plusieurs indicateurs positifs.

Saïed a, notamment, cité la réalisation d’un taux de croissance de 2,5 %, avec des perspectives de hausse, la maîtrise du taux d’inflation, ainsi que l’augmentation des réserves en devises à un niveau couvrant 103 jours d’importations.

Il a, dans le même cadre, évoqué le remboursement des échéances de la dette dans les délais, tout en réaffirmant que le peuple tunisien n’a pas bénéficié de ces emprunts, mais en a uniquement supporté les charges.

Le chef de l’État a enfin estimé que l’importance de ces résultats ne réside pas uniquement dans les chiffres et les indicateurs économiques et financiers, mais surtout dans leur impact concret sur le quotidien des citoyens tunisiens dans l’ensemble des régions du pays.