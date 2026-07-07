Kia Moyen-Orient et Afrique a dévoilé le Kia PV5 lors d’un événement organisé au Musée du Futur à Dubaï, marquant ainsi la première apparition régionale du premier modèle de la gamme Platform Beyond Véhicule (PBV) au Moyen-Orient et en Afrique.

Conçu comme une solution intégrée de mobilité électrique, le Kia PV5 introduit un nouveau concept de transport alliant praticité, flexibilité et technologies de nouvelle génération. Premier modèle de la gamme PBV de Kia, le PV5 a été développé afin de répondre à l’évolution des besoins des particuliers, des entreprises et des collectivités. Il couvre un large éventail d’usages, allant de la mobilité urbaine et des activités commerciales aux loisirs et aux différents modes de vie.

Grâce à son architecture innovante, le Kia PV5 permet aux utilisateurs de choisir la configuration la mieux adaptée à leurs besoins opérationnels. Lors du lancement régional à Dubaï, Kia a mis en avant six principales applications du véhicule : la version Passenger, destinée au transport individuel, aux services de mobilité partagée et au transport collectif; la version PV5 Cargo, conçue pour les secteurs de la logistique, de la livraison ainsi que pour les activités des petites et moyennes entreprises ; la version PV5 Wheel chair Accessible Véhicule (WAV), favorisant une mobilité inclusive pour les personnes à mobilité réduite ; la version PV5 Prime Edition, spécialement aménagée pour les services de transport de personnalités (VIP); ainsi que le châssis PV5 Drop Side, destiné aux applications spécialisées de livraison.

À cette occasion, Ahmed Soudodi, vice-président de Kia Moyen-Orient et Afrique, a déclaré:

“Le Kia PV5 représente une étape majeure dans la réalisation de notre vision de l’avenir de la mobilité. En tant que premier modèle de la gamme Platform Beyond Vehicle (PBV), elle incarne l’engagement de Kia à proposer des solutions de mobilité innovantes, capables de répondre à l’évolution des besoins des particuliers et des entreprises. En associant flexibilité, technologies de pointe et motorisation électrique au sein d’une plateforme spécialement conçue à cet effet, la PV5 ouvre de nouvelles perspectives quant à la manière dont les personnes se déplacent, exercent leurs activités et interagissent entre elles. Nous sommes fiers de présenter ce véhicule pionnier au Moyen- Orient et en Afrique, dans le cadre de notre volonté permanente d’étendre l’écosystème de mobilité du futur de Kia dans l’ensemble de la région.”

La Kia PV5 reflète la philosophie de la marque, fondée sur une conception centrée sur l’humain, conciliant fonctionnalité et innovation afin de répondre aux besoins des utilisateurs. Chaque élément du véhicule a été soigneusement conçu pour optimiser le confort, la facilité d’utilisation et l’aspect intelligents. La PV5 illustre également l’engagement constant de Kia en faveur d’une mobilité durable grâce à des batteries à haut rendement et à des systèmes avancés de gestion de l’énergie.

Kia PV5 : une plateforme électrique flexible répondant à tous les besoins de mobilité

La Kia PV5 se décline en plusieurs versions et applications afin de satisfaire une large variété de besoins de mobilité et d’usages professionnels.

La Kia PV5 Passenger offre un nouveau niveau de praticité dans le domaine du transport électrique de passagers. Elle a été conçue pour répondre aux besoins de mobilité personnelle, des services de mobilité partagée, de l’autopartage, des navettes hôtelières ainsi que du transport d’entreprise. Elle associe un habitacle spacieux, un accès facilité grâce à des portes latérales coulissantes et un vaste espace de chargement pour les bagages. Son aménagement intérieur modulable et sa motorisation électrique silencieuse en font une solution adaptée aussi bien aux particuliers qu’aux opérateurs de transport de passagers.

La Kia PV5 Cargo, quant à elle, a été développée pour répondre à la demande croissante en matière de transport, de logistique, des besoins des petites et moyennes entreprises ainsi que des flottes professionnelles dans toute la région. Elle offre un volume de chargement pouvant atteindre 4,42 m3, un seuil de chargement bas ainsi qu’un accès facilité à l’espace de chargement, ce qui la rend particulièrement adaptée aux services de livraison urbaine, aux flottes de services publics et aux livraisons de courte distance. Le modèle est proposé avec plusieurs options de batteries répondant à différents besoins d’exploitation, dont une batterie longue autonomie de 71,2 kWh, permettant une autonomie pouvant atteindre 524 kilomètres selon le cycle NEDC, en fonction de la version choisie.

La Kia PV5 Wheelchair Accessible Vehicle (WAV) illustre l’engagement de Kia en faveur d’une mobilité accessible à tous. Elle a été conçue pour répondre aux besoins de l’ensemble des passagers, et plus particulièrement des personnes à mobilité réduite, grâce à une solution de transport pratique et intégrée équipée de dispositifs spécifiques permettant l’accès des fauteuils roulants ainsi que d’un espace intérieur optimisé. Développée, fabriquée et équipée directement par le constructeur, cette version offre une solution complète intégrant les caractéristiques essentielles du véhicule et les équipements d’accessibilité dans un système de mobilité unifié.

La version haut de gamme Kia PV5 Prime Edition met en évidence les importantes possibilités offertes par la plateforme PBV pour répondre aux exigences du transport premium dans la région.

Elle a été spécialement conçue pour les hôtels, les complexes touristiques, les sociétés de transport exécutif et les services de transport VIP. Cette version met l’accent sur le confort, l’intimité et la qualité de l’expérience des passagers, tout en démontrant la capacité de la plateforme PV5 à satisfaire une clientèle recherchant un niveau supérieur de luxe et d’équipements exclusifs.

Par ailleurs, la Kia PV5 Drop Side met en avant la grande flexibilité commerciale de la gamme PBV.

Cette version repose sur la plateforme PV5 Chassis-Cab, permettant d’adapter le véhicule à une grande diversité d’usages, notamment les camions à caisse fermée, les véhicules frigorifiques, les véhicules de services et d’utilités publiques ainsi que d’autres applications commerciales nécessitant des carrosseries spécialement aménagées selon les besoins de chaque activité. Ainsi, la PV5 dépasse le cadre du transport traditionnel de marchandises pour répondre également aux exigences des flottes gouvernementales, de la gestion des infrastructures, des services de maintenance, du secteur de la construction et de nombreux autres domaines nécessitant des véhicules spécialement configurés pour des missions opérationnelles spécifiques.

Toutes les versions de la Kia PV5 bénéficient d’un ensemble complet de systèmes avancés d’aide à la conduite, comprenant notamment le système d’assistance à l’évitement des collisions frontales (FCA), le système d’assistance an maintien dans la voie (LKA), le système de suivi de voie (LFA), le régulateur de vitesse intelligent (SCC) ainsi que le système d’assistance au respect des limitations de vitesse, selon les équipements retenus. Les technologies connectées, les services de télématique, le diagnostic instantané des pannes et la surveillance des véhicules renforcent également l’adéquation de la PV5 aux besoins des flottes professionnelles.

Afin d’assurer la continuité de l’exploitation et de réduire les temps d’immobilisation, la PV5 est compatible avec les solutions de recharge en courant alternatif (AC) et en courant continu (DC), y compris la recharge rapide en courant continu, permettant de recharger la batterie de 10 % à 80 % en environ 30 minutes, selon la puissance de la borne de recharge, l’état de la batterie et les conditions d’utilisation.

Le véhicule est équipé du système d’exploitation intégré Android Automotive OS (AAOS), offrant l’accès aux principaux services Google, ainsi que la prise en charge des mises à jour à distance Over- the-Air (OTA) et d’applications professionnelles dédiées. Le système d’info divertissement (IVI) intégré à la PV5, fonctionnant sous AAOS, permet aux particuliers comme aux entreprises de bénéficier d’un écosystème numérique ouvert, plus sûr et entièrement conçu pour répondre aux exigences des différents secteurs d’activité.

La Kia PV5 a bénéficié d’une large reconnaissance internationale en remportant plusieurs distinctions prestigieuses, notamment le prix International Van of the Year 2026, la distinction « Family Car of the Year » décernée par le magazine BBC Top Gear à la version PV5 Passenger, ainsi que la note maximale de 5 étoiles attribuée en 2025 à la PV5 Cargo par le programme européen d’évaluation des véhicules utilitaires Euro NCAP. Elle a également inscrit son nom au Guinness World Records en établissant le record de la plus longue distance parcourue par un fourgon électrique.

La gamme PBV de Kia poursuivra son développement avec le lancement de nouvelles versions de la PV5 ainsi que de nouveaux modèles reposant sur la plateforme PBV, notamment le concept PV5 WKNDR. Cette stratégie illustre l’extraordinaire flexibilité de la gamme de véhicules et de plateformes PBV de Kia, ainsi que leur capacité à répondre aux besoins des particuliers et des entreprises dans les domaines du transport de passagers, de la logistique, des solutions de mobilité urbaine intelligente, des services de taxi, de la mobilité des personnes à mobilité réduite et des applications professionnelles spécialisées.