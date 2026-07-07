Le ministre de l’Équipement et de l’Habitat, assurant l’intérim à la tête du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Slah Zouari, a appelé lundi à accélérer la réalisation des projets publics en renforçant la coordination entre les différents intervenants et en évaluant l’état d’avancement des programmes de génie civil dans les régions.

Lors du premier séminaire des services régionaux du génie civil, le ministre a insisté sur la nécessité d’identifier les priorités en matière de maintenance et de construction afin de résorber les retards enregistrés dans l’exécution des projets, selon un communiqué du ministère de l’Équipement.

Il a souligné le rôle stratégique des directions régionales du génie civil dans la mise en œuvre des politiques publiques de construction et le suivi des chantiers publics, plaidant pour une harmonisation des méthodes de travail, un renforcement de la décentralisation et une meilleure coopération entre les services régionaux et centraux.

Les participants ont également examiné plusieurs difficultés entravant l’avancement des projets, notamment les procédures de décaissement, les questions foncières et la maintenance des bâtiments publics.

Ils ont recommandé la numérisation des mécanismes de suivi, la relance des dispositifs d’évaluation et le renforcement de la formation des ingénieurs et techniciens régionaux.