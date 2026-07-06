Diplômée d’un master en informatique à l’université tunisienne, Asma Ferchichi a su transformer son expertise technique en une aventure entrepreneuriale audacieuse. Son cheminement illustre la force de la passion pour l’innovation et la capacité à donner vie à des solutions qui dépassent le cadre académique pour répondre aux enjeux de société.

Après ses études, elle s’est engagée dans le secteur informatique où elle a perfectionné ses compétences en design et en développement. Cette immersion lui a permis de comprendre la puissance des outils numériques pour résoudre des problèmes complexes et améliorer des processus. Au fil de son expérience, une évidence s’est imposée : l’envie de créer et d’innover ne pouvait se limiter au cadre technique. Elle a alors choisi de franchir le pas vers l’entrepreneuriat, convaincue que ses acquis pouvaient servir une ambition plus large.

C’est ainsi qu’est née Riyasol, une suite basée sur l’intelligence artificielle qui accompagne les architectes et les professionnels de la construction dans la conception durable. L’objectif est clair : bâtir des espaces plus efficaces, plus sains et plus respectueux de la planète. En réunissant informatique, design et développement, Asma Ferchichi a donné naissance à une solution qui incarne la transition vers une architecture responsable et tournée vers l’avenir.

Son parcours est celui d’une femme qui a su transformer la rigueur scientifique en énergie créative et l’expertise technique en vision entrepreneuriale. Avec Riyasol, Asma Ferchichi ne se contente pas de proposer un outil, elle ouvre la voie à une nouvelle manière de construire, où chaque projet devient une pierre posée pour un monde durable.

A.B.A