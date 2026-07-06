Diplômée d’un master en informatique à l’université tunisienne, Asma Ferchichi a su transformer son expertise technique en une aventure entrepreneuriale audacieuse. Son cheminement illustre la force de la passion pour l’innovation et la capacité à donner vie à des solutions qui dépassent le cadre académique pour répondre aux enjeux de société.
Après ses études, elle s’est engagée dans le secteur informatique où elle a perfectionné ses compétences en design et en développement. Cette immersion lui a permis de comprendre la puissance des outils numériques pour résoudre des problèmes complexes et améliorer des processus. Au fil de son expérience, une évidence s’est imposée : l’envie de créer et d’innover ne pouvait se limiter au cadre technique. Elle a alors choisi de franchir le pas vers l’entrepreneuriat, convaincue que ses acquis pouvaient servir une ambition plus large.
- Asma Ferchichi, fondatrice de Ryasol : « L’architecture durable doit devenir un projet culturel national »
C’est ainsi qu’est née Riyasol, une suite basée sur l’intelligence artificielle qui accompagne les architectes et les professionnels de la construction dans la conception durable. L’objectif est clair : bâtir des espaces plus efficaces, plus sains et plus respectueux de la planète. En réunissant informatique, design et développement, Asma Ferchichi a donné naissance à une solution qui incarne la transition vers une architecture responsable et tournée vers l’avenir.
Son parcours est celui d’une femme qui a su transformer la rigueur scientifique en énergie créative et l’expertise technique en vision entrepreneuriale. Avec Riyasol, Asma Ferchichi ne se contente pas de proposer un outil, elle ouvre la voie à une nouvelle manière de construire, où chaque projet devient une pierre posée pour un monde durable.
A.B.A