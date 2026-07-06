Le prix des parkings, les concessions privées qui grignotent le sable des plages, la location obligatoire de parasols et de chaises… Pour une famille de 4 personnes, une simple journée à la mer peut rapidement se chiffrer en dizaines, voire en centaines de dinars. Alors que le domaine public maritime appartient théoriquement à tous, se baigner est-il en passe de devenir un privilège ?

EN BREF

Le déclencheur : La multiplication des barrières, des parkings anarchiques et des espaces privatisés à l’approche de la haute saison.

La multiplication des barrières, des parkings anarchiques et des espaces privatisés à l’approche de la haute saison. Le nœud du problème : Le conflit entre le droit constitutionnel au libre accès gratuit aux plages et la prolifération des concessions commerciales (légales ou sauvages).

Le conflit entre le droit constitutionnel au libre accès gratuit aux plages et la prolifération des concessions commerciales (légales ou sauvages). L’impact financier : Pour une famille de 4 personnes, le coût cumulé (transport, accès, services) pèse lourdement sur le budget des vacances.

1. Le camp de l’indignation : “La plage publique est confisquée”

Pour les citoyens et les associations de défense du consommateur, la situation est devenue intenable.

Un budget hors de contrôle : Entre le racket des gardiens de parking informels et l’obligation de consommer pour s’installer sur les zones aménagées, une famille moyenne ne trouve plus d’espace libre et propre pour poser une simple serviette.

Le sentiment d’exclusion : La sensation que les plus beaux morceaux de littoral sont réservés à une élite ou aux clients des salons de thé et hôtels, reléguant les familles populaires sur des portions de plages restreintes ou moins bien entretenues.

2. Le camp de la réalité économique : “Aménager et sécuriser a un coût”

De l’autre côté, les municipalités et les exploitants privés avancent des arguments économiques et de gestion.

Le coût des services : Nettoyer le sable quotidiennement, installer des poubelles, recruter des maîtres-nageurs et assurer la sécurité des lieux demande des investissements lourds que les municipalités, souvent sous-budgétisées, délèguent via des concessions.

Une activité saisonnière à rentabiliser : Pour les commerçants légaux, qui paient des redevances élevées à l’État et des taxes locales, la saison ne dure que quelques semaines. Ces tarifs intègrent aussi le coût du personnel et le respect de cahiers des charges stricts.

L’addition estimée pour 4 personnes (Exemple type)

Poste de dépense Plage “Sauvage” / Informelle Plage Privée / Aménagée Parking 2 à 5 DT (parfois imposé) Inclus ou sécurisé à 5-10 DT Espace / Parasol + 4 chaises 15 à 30 DT (loueurs ambulants) 60 à 150+ DT (forfait transats) Note globale (hors repas) ~25 DT ~100 DT et plus

Et vous, qu’en pensez-vous ?

L’État doit-il imposer une gratuité totale et stricte quitte à moins aménager les plages, ou faut-il accepter cette privatisation partielle pour garantir la propreté et la sécurité ?

⚖️ Ce que dit la loi : Les 3 grands principes du DPM