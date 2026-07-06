Le projet du plan de dÃ©veloppement 2026-2030 mise sur la rÃ©alisation d’un bond qualitatif dans le secteur de la formation professionnelle en doublant le nombre d’apprenants pour atteindre environ 135 mille au cours des 4 prochaines annÃ©es, contre environ 74 mille actuellement.

Cette initiative sâ€™inscrit dans le cadre d’une dÃ©marche visant Ã renforcer le capital humain et rÃ©pondre Ã la demande croissante de compÃ©tences requises par lâ€™Ã©conomie nationale.

Les apprenants seront rÃ©partis entre environ 90 mille au sein des Ã©tablissements de lâ€™Agence Tunisienne de la formation professionnelle (ATFP) et environ 38 mille dans les Ã©tablissements de formation privÃ©s Ã mÃªme de renforcer la capacitÃ© dâ€™accueil du secteur et d’amÃ©liorer sa capacitÃ© Ã rÃ©pondre aux besoins du marchÃ© de l’emploi, selon le projet du plan actuellement soumis au parlement.

Lâ€™augmentation de la capacitÃ© dâ€™accueil est lâ€™une des prioritÃ©s majeures du plan stratÃ©gique pour le secteur, qui a atteint des taux dâ€™insertion Ã©levÃ©s, soit 100% dans certaines spÃ©cialitÃ©s, avait soulignÃ© auparavant, le ministre de lâ€™emploi et de la formation Professionnelle, Riadh Chaoued, dans une dÃ©claration Ã l’agence TAP, prÃ©cisant que la formation professionnelle est devenue aujourd’hui un “processus de rÃ©ussite” et un levier essentiel pour lâ€™insertion Ã©conomique et sociale et un choix efficace pour faire face au chÃ´mage.

Cette dÃ©marche s’appuie sur des indicateurs positifs enregistrÃ©s entre 2021 et 2025, dans la mesure oÃ¹ le nombre d’apprenants est passÃ© de 61 mille Ã 74 mille 200, et le taux dâ€™occupation dans les centres de lâ€™ATFP est passÃ© de 71,7% Ã 87% . Au cours de cette pÃ©riode, le secteur de la formation professionnelle a Ã©largi les partenariats avec les entreprises Ã©conomiques, renforcÃ© les systÃ¨mes de certification et intÃ©grÃ© les compÃ©tences numÃ©riques et lâ€™intelligence artificielle dans les programmes de formation.

Dans le cadre du soutien Ã lâ€™emploi, le ministÃ¨re a lancÃ© lâ€™annÃ©e derniÃ¨re le programme “Grands employeurs”, qui a permis dâ€™intÃ©grer en un an, plus de 17 mille jeunes notamment dans des secteurs Ã forte demande, tels que lâ€™industrie des composantes automobiles, lâ€™aÃ©ronautique, lâ€™Ã©lectronique et lâ€™Ã©lectricitÃ©.

Le projet du plan quinquennal place la formation professionnelle au cÅ“ur des choix de lâ€™Ã©tat pour dÃ©velopper le capital humain et amÃ©liorer lâ€™employabilitÃ© des jeunes, en mettant en place un systÃ¨me moderne et flexible qui rÃ©pond aux transformations Ã©conomiques et technologiques et aux besoins du marchÃ© de l’emploi.

Cette dÃ©marche repose sur plusieurs rÃ©formes, y compris la rÃ©vision du cadre lÃ©gislatif et rÃ©glementaire, la mise Ã jour de la carte de formation, la diversification des offres de formation, ainsi que le renforcement de la formation Ã distance, lâ€™adoption dâ€™unitÃ©s de formation mobiles et lâ€™Ã©largissement des programmes de la “deuxiÃ¨me chance”, qui consacrent le principe de lâ€™apprentissage tout au long de la vie.

Ce plan accorde Ã©galement un intÃ©rÃªt particulier au partenariat avec le secteur privÃ©, Ã travers le dÃ©veloppement de la formation au sein des entreprises, la rÃ©vision des conditions de lancement dâ€™Ã©tablissements de formation privÃ©s et l’incitation Ã lâ€™investissement dans les spÃ©cialitÃ©s prometteuses, ainsi que la numÃ©risation des services et la mise en place de structures concernÃ©es par la qualitÃ©, lâ€™innovation et lâ€™intelligence artificielle au sein de ce secteur.

En parallÃ¨le, la Tunisie a entamÃ© rÃ©cemment, l’Ã©laboration de la charte nationale des compÃ©tences et des certifications, considÃ©rÃ©e comme une Ã©tape fondamentale dans le processus de modernisation du systÃ¨me de la formation professionnelle et le renforcement de sa capacitÃ© Ã rÃ©pondre aux exigences du marchÃ© de l’emploi.

Cette charte vise Ã rassembler, organiser et mettre Ã jour les donnÃ©es relatives aux compÃ©tences et aux certifications professionnelles, Ã mÃªme dâ€™Ã©tablir une base de donnÃ©es de rÃ©fÃ©rence au profit des divers intervenants, mise Ã part le renforcement de la transparence et l’unification des mÃ©canismes de lecture et de comprÃ©hension des certificats et des compÃ©tences professionnelles.

Elle vise Ã©galement Ã rÃ©viser et Ã actualiser les spÃ©cialitÃ©s de formation afin de les adapter aux transformations Ã©conomiques et sociales, Ã renforcer les liens avec les cadres de rÃ©fÃ©rence Ã l’Ã©chelle nationale et internationale, et Ã unifier la liste des compÃ©tences selon les normes mondiales.

Ce projet sâ€™inscrit dans le cadre d’une stratÃ©gie qui place le dÃ©veloppement du capital humain au cÅ“ur des prioritÃ©s de lâ€™Ã©tat, dans le contexte des mutations Ã©conomiques et technologiques rapides, Ã travers des outils modernes garantissant la qualitÃ© de la formation, la clartÃ© des parcours professionnels et lâ€™adÃ©quation des compÃ©tences nationales aux besoins du marchÃ© de l’emploi.

La charte nationale des compÃ©tences et des certifications devrait se transformer en une plateforme numÃ©rique de rÃ©fÃ©rence, qui renforce la gouvernance du secteur de la formation professionnelle, Ã travers des outils pour la planification et la prospection, la valorisation des compÃ©tences nationales au service du rayonnement du secteur de la formation professionnelle en Tunisie au niveau rÃ©gional et international.