La 17e édition d’AfricaCrypt 2026, la conférence internationale annuelle dédiée à la cryptographie et à la cybersécurité, se déroulera à Hammamet du 8 au 10 juillet.

Organisé à l’initiative de l’International Association for Cryptologic Research (IACR), cet événement réunira des chercheurs, experts et universitaires venus de plusieurs pays pour débattre des enjeux actuels de la sécurité numérique.

Cette nouvelle édition mettra en lumière les avancées scientifiques et technologiques les plus récentes dans les domaines de la cryptographie et de la cybersécurité. Les participants échangeront sur les défis posés par l’évolution rapide des technologies numériques, notamment l’émergence de l’informatique quantique, qui remet progressivement en question les systèmes cryptographiques traditionnels.

Les discussions porteront, en outre, sur le développement de solutions innovantes destinées à protéger les infrastructures critiques et les données sensibles et sur la transition vers les nouvelles normes de cryptographie post-quantique.

La conférence est organisée conjointement par l’Université de Tunis et le Centre tunisien de recherche militaire, avec le soutien de la Société tunisienne de mathématiques et de la Société méditerranéenne des sciences mathématiques, en collaboration avec les écoles doctorales des universités de Monastir et de Sousse. Elle réunira plusieurs spécialistes de renommée internationale, confirmant ainsi le rôle d’AfricaCrypt comme l’un des principaux rendez-vous scientifiques consacrés à la sécurité de l’information sur le continent africain.

En prélude à la conférence, une école d’été dédiée à la cryptographie post-quantique se tiendra les 6 et 7 juillet. Destinée aux jeunes chercheurs d’Afrique et d’ailleurs, cette formation abordera les fondements de la cryptographie de nouvelle génération et présentera les principales familles d’algorithmes conçues pour résister aux futures capacités de calcul des ordinateurs quantiques. L’objectif est de préparer la relève scientifique aux défis de la cybersécurité de demain et d’encourager le développement de recherches innovantes dans ce domaine stratégique.