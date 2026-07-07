Un laborieux travail d’Image Building à l’effet de faire connaitre l’attractivité du pays mettant en avant ses avantages comparatifs. Ainsi que le potentiel de performance du site à travers de remarquables ‘’Success Stories’’. Quel effet d’appel à l’adresse des investisseurs internationaux ?

Inlassablement le pays poursuit sa quête des IDE. La traque est éprouvante car tous les compétiteurs travaillent sur le même objectif. Récemment ‘’Tunisia Investment Forum’’ lors de sa vingt-deuxième édition, durant deux jours, a servi d’exposition grandeur nature de la démarche tunisienne, en la matière.

L’évènement est organisé par la FIPA, en coordination avec le ministère de l’économie et du plan, sous le haut patronage de la présidence du gouvernement. Les organisateurs ont parié sur le ‘’renforcement de la compétitivité de la Tunisie : Réformes et opportunités’’. Le thème est de grande portée. Et il est assorti d’un slogan choc ‘’Dynamique renouvelée, nouvelles opportunités’’.

Cela traduit bien l’amorçage du rebond économique du pays, qui a été accompagné d’une augmentation de 30% des flux d’IDE en 2025. Les opportunités sont là et la Tunisie promet d’accélérer les réformes pour en mieux les conforter Que sera l’étendue de cette stratégie ?

Dans le peloton de tête

Le Forum a démarré dans des circonstances favorables. Le jour même se tenait le Forum tuniso italien des affaires. Autant comprendre que le pays fait feu de tout bois. La Tunisie opérait sur deux tableaux. Elle veut montrer qu’elle est partenaire de choix des pays européens. Et convoite le rôle de porte d’entrée du continent africain. Ayant le vent en poupe, elle vient de se voir confirmer quatrième du rang dans le classement de l’indice industriel réalisé par la BAD.

Elle est, également, arrivée deuxième dans le classement de la transition énergétique réalisé par le World Economic Forum pour 2026.Le pays se présente à ses invités dans les atours du candidat qui a pris la vague de la durabilité et de la digitalisation. En effet l’une des surprises phares de l’évènement a été l’inauguration de la ‘’Plateforme Numérique de l’Investisseur’’ rompant avec le vieux processus administratif.

Rappelons dans ce sillage que le Registre National des Entreprises est totalement opérationnel. Le profil ‘’Start Up Nation’’ fait surface. Tout cela remet le pays en appétit d’IDE.

« En affirmant qu’investir en Tunisie équivaut directement à investir en Europe, Samir Majoul met en lumière une réalité géographique indiscutable : notre proximité immédiate n’est pas qu’un atout de voisinage, c’est un avantage comparatif perpétuel qui redéfinit l’axe de production Euro-Méditerranéen. »

Une ambition. Un programme d’action !

Pour la circonstance les organisateurs ont veillé à bien se faire entourer. Il s’agit de donner corps à une ambition longtemps affichée et de la faire partager par les partenaires internationaux. Le pays opte pour le ‘’Grand Large’’ selon l’expression de Winston Churchill. Et, l’appel est entendu.

Tous témoignaient de leur confiance et appuyaient l’initiative tunisienne de servir de pont entre l’Europe et le reste du Continent. Le pays apparaissant dans ses meilleurs atours d’un Eldorado continental. La géographie est complice de la Tunisie lui offrant un site privilégié. La proximité avec l’Europe est un avantage perpétuel. Samir Majoul, président de l’UTICA donnera en affirmant ‘’qu’investir en Tunisie, c’est investir en Europe’’.

Par conséquent ce slogan de ‘’Choose Tunisia’’, vient appuyer le crédit africain de la Tunisie. Cela a été repris en chœur par Enrico Maria Bagnasco, président de ‘’Confindustria Assafrica et Mediterraneo’’, par Jean-Lou Blachier, président de ‘’Francophone Employers Group’’, par Wamkele Mene, SG de ‘’African Continental Free Trade Area’’ par Chantal Dupasquier, représentante de la CNUCED.

Cela valait accréditation laissait entendre Samir Abdelhafidh, ministre de l’économie et du plan. Et Sarra Zaafrani Zenzri, Cheffe du Gouvernement qui a présidé la plénières inaugurale de dire en substance à ses invités, la dynamique sera continuellement entretenue et les réformes suivront.

« Face à un auditoire international exigeant, la Cheffe du Gouvernement Sarra Zaafrani Zenzri a martelé un engagement d’État capital : la dynamique réformatrice ne sera pas un élan éphémère, elle sera continuellement entretenue et adossée à des réformes législatives profondes pour sécuriser le capital étranger. »

Le panache des ‘’Awards’’

Treize prix ont récompensé des entreprises internationales localisées en Tunisie et qui ont réalisé des parcours de performance. Les thèmes primés portent sur des sujets percutants tel la RSE, l’excellence à l’international, la chaine d’approvisionnement verte. Beaucoup rappellent être arrivés avec des effectifs réduits, et un plan de charge modeste. Tous ont connu, à des degrés divers, une expansion soutenue.

Dans beaucoup de cas la simple unité pilote s’est transformée en centre d’innovation et de transfert technologique conduisant parfois à des centres d’excellence. Les organisateurs ont bien mis en avant les percées opérées sur les secteurs les plus en pointe dans le pays tel le Textile ou les composants auto.

Et leur connexion avec l’IA leur ouvre des perspectives d’une vigoureuse poussée de développement. Les organisateurs n’ont pas manqué de préciser que cela valait pour d’autres industries, tel la pharmacie ou la mécatronique Et l’effet vitrine de TIF a joué pleinement.

« L’avertissement de la réalité terrain nous rappelle qu’un écosystème ne se décrète pas à coups de buzzwords : l’intelligence artificielle ne servira à rien si nos conteneurs restent bloqués à quai. La performance industrielle doit être globale ou elle ne sera pas. »

Encore un effort

A sa vingt-deuxième édition, TIF vient opportunément mettre en avant l’appétit de la Tunisie pour un ambitieux projet économique intégrateur. Et elle y met les moyens notamment en matière de formation des ressources humaines. La démonstration de la vigueur de l’écosystème tunisien était fort crédible. L’on retient que le site est d’un bon répondant pour les plus combattifs.

La réussite de Autoelectric Tunisia l’illustre bien. Adel Ben Khaled , COO d’Autoelectric, qui a reçu le prix ‘’Climat des affaires en 2026’’ l’a affirmé avec conviction et sincérité. L’enseigne allemande s’est installée il y a une décennie de cela Pour prospection. A présent elle s’illustre au sein du groupe mondial, en devenant un Centre d’Excellence. C’est dire ! Cependant et à regret Adel Ben Khaled déplore refuser des contrats juteux du fait de l’inadéquation de la chaine logistique.

L’Ecosystème, nous rappelle-t-il implicitement ne repose pas sur quelques composantes soient elles de pointe tel l’IA. Il est global. Et cela pour rappeler une réalité, bien contrariante. La progression des IDE en 2025 est à 90 % l’œuvre des entreprises déjà basées en Tunisie. Seuls 10 % proviennent d’investisseurs nouveaux. A présent on peut tirer les choses au clair. Comment s’y prendre pour inverser ces proportions ?

Ali DRISS