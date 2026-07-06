La Tunisie déploie son premier Manuel national des procédures de lutte contre la rage animale. Élaboré par la DGSV avec l’appui de la FAO, ce référentiel unifie les interventions des vétérinaires officiels sur tout le territoire. Il standardise la détection, la gestion des foyers et la surveillance épidémiologique pour atteindre l’objectif mondial d’élimination de la rage d’ici 2030.

1. Un référentiel unique pour briser les asymétries régionales

Jusqu’ici, l’efficacité des interventions face aux suspicions de rage animale en Tunisie souffrait d’une dispersion des protocoles sur le terrain. Face à ce défi de santé publique, la DGSV, soutenue par l’expertise technique de la FAO, a conçu un outil normatif inédit. Ce premier Manuel national des procédures de lutte contre la rage animale fait désormais office de doctrine officielle unique pour l’ensemble des services vétérinaires, qu’ils soient centraux ou régionaux.

Ce document stratégique codifie de bout en bout la chaîne d’intervention : de la détection précoce des cas suspects à la gestion rigoureuse des foyers, en passant par le transport standardisé des échantillons biologiques, la biosécurité liée à la gestion des cadavres et l’application stricte des mesures réglementaires. L’objectif économique et sanitaire est limpide : minimiser le temps de latence entre l’alerte et l’action pour étouffer le risque épidémique à la racine.

2. Le déploiement opérationnel : aligner le capital humain sur les standards internationaux

La mise en vigueur d’une norme ne vaut que par la qualité de son exécution. C’est tout l’enjeu de la session de formation d’envergure nationale organisée à Tunis. Réunissant les vétérinaires officiels venus des gouvernorats de tout le territoire, cette initiative vise une appropriation homogène du manuel.

Au-delà de la simple révision des caractéristiques physiopathologiques et épidémiologiques du virus, la formation insiste sur l’uniformisation des réponses administratives et techniques. En renforçant les compétences de ces cadres de santé animale, la Tunisie s’assure que chaque signalement de morsure ou de comportement suspect donnera lieu à une réponse prédictive, rapide et conforme aux exigences de l’Organisation mondiale de la santé animale, neutralisant ainsi le coût humain et financier des crises sanitaires.

3. Modernisation structurelle et cap sur l’horizon mondial 2030

Cette offensive tunisienne s’intègre dans une dynamique globale de mise à niveau de ses infrastructures de sécurité sanitaire. L’appui de la FAO, matérialisé par les ressources du Pandemic Fund, ne se limite pas à une gestion de crise conjoncturelle. Il s’agit d’un investissement de long terme dans la modernisation des services vétérinaires nationaux, optimisant les mécanismes d’alerte et de surveillance épidémiologique face aux zoonoses prioritaires.

Cette transition s’aligne directement sur l’objectif international « Zéro d’ici 30 » : éliminer totalement les décès humains dus à la rage transmise par les chiens à l’horizon 2030. En sanctuarisant son territoire par des protocoles standardisés, la Tunisie consolide sa souveraineté sanitaire et s’affirme comme un élève rigoureux de l’approche intégrée One Health (Une seule santé) en Afrique du Nord.

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