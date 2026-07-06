Le marché boursier a terminé la séance proche de l’équilibre (-0,04 %) à 19828,20 points, dans un volume de 12 MD, rapporte l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre ASTREE s’est offert la palme d’or de la séance. Sans faire l’objet de transactions, l’action du bras assuranciel du groupe BT a signé une progression de 4,2 % à 73,010 D.

Le titre STA a aussi fait un beau parcours sur la séance. L’action du concessionnaire automobile de la marque Chery a inscrit une avancée de 3 % à 97,840 D. La valeur a été échangée à hauteur de 295 mille dinars sur la séance.

Le titre SOTRAPIL a accusé la plus forte baisse de la séance. L’action a reculé de 6 % à 34,410 D, dans un modeste flux de 110 mille dinars.

Pénalisé par les prises de bénéfices, le titre SOTETEL a également été mal orienté sur la séance.

L’action du pionnier des réseaux de télécommunications en Tunisie a régressé de 2,9 % à 24,740 D. La valeur a animé le marché avec des échanges de 1,1 MD.

AMEN BANK a été la valeur la plus traitée de la séance. L’action du bras bancaire du groupe PGI a légèrement baissé de 0,5 % à 86,100 D. La valeur a animé le marché avec des capitaux bien fournis de 1,2 MD.