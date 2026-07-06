Tunis, le 6 juillet 2026

Pour la cinquième année consécutive, Ooredoo Tunisie, leader des télécommunications en Tunisie, annonce avec fierté le renouvellement de son partenariat en tant que Sponsor Officiel du prestigieux Festival International de Carthage, réaffirmant ainsi son engagement durable en faveur de la promotion de la culture et de la scène artistique tunisiennes.

Véritable rendez-vous incontournable de l’été tunisien, le Festival International de Carthage célèbre la créativité, la diversité et l’excellence artistique, en réunissant chaque année des artistes de renommée internationale et des milliers de spectateurs dans le cadre exceptionnel de l’Amphithéâtre romain de Carthage.

À l’occasion de sa 60ᵉ édition, le Festival promet une nouvelle saison riche en émotions, mettant à l’honneur la diversité et la richesse des expressions artistiques tunisiennes, arabes et internationales. Ce partenariat reflète pleinement la vision d’Ooredoo, qui consiste à rapprocher les individus non seulement grâce à la technologie, mais également à travers les émotions, les expériences et les grands moments culturels qui les rassemblent.

À cette occasion, Eyas Assaf, Chief Executive Officer de Ooredoo Tunisie, a déclaré : « Notre partenariat renouvelé avec le Festival International de Carthage reflète notre engagement constant en faveur du patrimoine culturel tunisien, tout en célébrant le talent et la créativité qui font la richesse de notre pays. Nous sommes fiers d’accompagner ce festival d’exception pour la cinquième année consécutive et invitons tous les Tunisiens à vivre une nouvelle édition inoubliable. »

À travers ce partenariat renouvelé, Ooredoo réaffirme une nouvelle fois son engagement en faveur du patrimoine culturel tunisien et sa volonté de contribuer au succès continu de l’un des événements artistiques les plus emblématiques du pays.