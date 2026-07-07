Le Conseil national des régions et des districts (CNRD) a poursuivi lundi l’examen du projet de Plan de développement 2026-2030, les débats portant notamment sur les priorités des premier et deuxième districts ainsi que sur la nécessité d’assurer une répartition plus équilibrée des investissements entre les régions.

Lors d’une séance d’audition du ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafid, le président du CNRD, Imed Derbali, a souligné que le premier district, regroupant les gouvernorats de Bizerte, Béja, Jendouba et Le Kef, dispose d’importants atouts qui nécessitent des politiques publiques efficaces, des programmes clairement définis et des projets structurants.

Évoquant le deuxième district, qui couvre Tunis, l’Ariana, Ben Arous, Zaghouan, La Manouba et Nabeul, il a mis en avant son potentiel naturel, humain et économique, estimant qu’il offre des perspectives de développement dans l’agriculture, l’industrie, le tourisme, l’économie verte et les énergies renouvelables.

Le ministre a indiqué que le projet de Plan de développement, élaboré sur la base d’un diagnostic approfondi de la situation actuelle, prévoit notamment le renforcement de la gouvernance régionale afin de donner davantage de moyens aux collectivités locales dans la gestion du développement.

Selon lui, le document comprend également des programmes destinés à améliorer les services publics, renforcer la sécurité alimentaire, hydrique et énergétique, promouvoir l’économie circulaire, valoriser les ressources locales, développer le tourisme alternatif et moderniser les infrastructures numériques.

Abdelhafid a ajouté que les plans élaborés pour chaque district tiennent compte des spécificités économiques, sociales et environnementales des différentes régions afin de mieux valoriser leurs ressources et soutenir leur développement.

Au cours des débats, plusieurs membres du Conseil ont proposé l’intégration de nouvelles mesures au projet de plan.

Des élus du deuxième district ont notamment demandé d’accélérer la réalisation de projets en attente et de lever les obstacles administratifs qui retardent leur mise en œuvre.

Ils ont également insisté sur la nécessité de réduire les disparités de développement entre les régions du district, appelant à une répartition plus équitable des projets publics et des investissements.