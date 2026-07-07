Le cinéma tunisien sera représenté à la 37e édition du Festival International de Cinéma de Marseille (FIDMarseille), qui se déroulera du mardi 7 au dimanche 12 juillet 2026, dans la ville de Marseille en France.

La programmation complète du festival a été dévoilée ce vendredi 3 juillet 2026. Le FIDMarseille, reconnu comme un festival majeur du cinéma indépendant, propose une programmation diversifiée, incluant des fictions et des documentaires, courts et longs métrages, en provenance du monde entier.

Cette année, le festival programme près de 100 films, dont 14 longs-métrages en compétition internationale. La Tunisie y est représentée au programme de résidence et de formation FIDCampus ainsi qu’au FIDLab, la plateforme de coproduction et de mentorat professionnel du festival qui se déroulera du 7 au 9 juillet.

Du côté de la jeune création, dont la sélection officielle a été annoncée en amont le mardi 16 juin 2026, la réalisatrice et metteuse en scène Imen Ghazouani, issue de l’École Supérieure de l’Audiovisuel et du Cinéma (ESAC) de Gammarth (Université de Carthage), intègre la 13e promotion du programme de résidence et de formation FIDCampus qui se déroule en parallèle du festival. La semaine débutera par deux journées de tutorat intensif et de discussions collectives les 7 et 8 juillet autour des films participants.

Sélectionnée parmi quatorze talents venus de douze pays partenaires (dont la France, l’Algérie et la Palestine), elle présentera son travail interdisciplinaire explorant la mémoire et l’identité. Son parcours, liant un diplôme initial en chimie à une formation théâtrale sous la direction de Fadhel Jaïbi, sera soumis à une semaine de mentorat professionnel menée par des tuteurs internationaux.

Sur le marché professionnel, bien que la Tunisie ne compte aucun projet sélectionné dans la compétition officielle du FIDLab cette année, les paysages tunisiens s’illustrent à travers le projet Hôtel Homère, sélectionné au sein de la Résidence Joaquim Jordà, un programme invité du festival.

Représentant officiellement le Canada et l’Iran, cette œuvre en développement portée par les cinéastes Parastoo Anoushahpour, Faraz Anoushahpour et Ryan Ferko a été entièrement tournée sur l’île de Djerba, au cœur d’un complexe hôtelier abandonné de la zone d’Aghir. Inspiré du mythe antique des Lotophages de l’Odyssée d’Homère, le film explore sur une temporalité de 24 heures la mémoire collective et le quotidien des travailleurs locaux, en s’appuyant notamment sur la radio locale Ulysse FM.

Les projets de la jeune création issus du FIDCampus sont éligibles à deux prix professionnels majeurs durant le festival : le Prix À Première Vue (qui offre une visibilité internationale en collaboration avec la COPEAM) et le Prix PRIMO MED IN DOC de Maritima TV (qui garantit une diffusion télévisuelle sur les réseaux méditerranéens).