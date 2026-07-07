Le président du Conseil national des régions et des districts, Imed Derbali, a souligné, mardi, que le projet de Plan de développement relatif au troisième district doit refléter les spécificités et les priorités des régions qui le composent, tout en traduisant leur potentiel en projets de développement réalisables, de manière à consacrer un développement juste et équilibré au service de l’intérêt national.

Ouvrant la séance plénière consacrée à l’audition du ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, sur le projet de Plan de développement 2026-2030 du troisième district, Derbali a indiqué que ce district, qui regroupe les gouvernorats de Sousse, Monastir, Mahdia, Kairouan, Siliana et Kasserine, se distingue par la diversité de ses atouts économiques, humains et naturels, le qualifiant ainsi parmi les principaux pôles susceptibles de contribuer à la dynamique du développement national.

Il a ajouté que cette diversité nécessite de valoriser les potentialités disponibles, de renforcer la complémentarité entre les différents gouvernorats du district et d’orienter les investissements vers les secteurs à forte valeur ajoutée, parallèlement au développement des infrastructures et au soutien des activités agricoles, industrielles, touristiques et de services, afin d’améliorer la compétitivité du district et de promouvoir un développement équilibré.

Le président du Conseil national des régions et des districts a, à cet égard, insisté sur la nécessité de renforcer l’inclusion sociale et de réduire l’exclusion économique à travers l’élargissement des opportunités d’investissement et d’emploi, l’appui à l’initiative privée et l’autonomisation des jeunes et des femmes afin qu’ils participent activement à la dynamique économique, dans le but de consolider l’équité entre les régions et de renforcer la cohésion sociale.

Dans le même contexte, il a affirmé que le Conseil, dans le cadre de l’exercice de sa mission constitutionnelle consistant à examiner et à enrichir le projet de Plan de développement, veille à ce que les conclusions de ce plan traduisent les besoins et les aspirations des régions et permettent de transformer les potentialités disponibles en programmes et projets de développement réalisables.

Derbali a réaffirmé, en conclusion, l’engagement du Conseil à poursuivre son action dans un esprit de responsabilité et de coopération afin que le Plan de développement réponde effectivement aux attentes du peuple tunisien et constitue une nouvelle étape vers l’édification d’une économie plus performante, un développement plus inclusif et un avenir meilleur pour le pays.