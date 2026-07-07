Une hausse de près de 30 % des transferts financiers destinés à couvrir les frais d’études et de stages académiques à l’étranger a été enregistrée en 2025, relève le rapport annuel 2025 de la Banque centrale de Tunisie (BCT).

Présenté hier par le gouverneur de la Banque centrale, Fethi Zouhair Nouri au président de la République Kaïs Saïed, le rapport indique que les transferts au titre de dépenses d’études et de stages académiques à l’étranger ont atteint 658 millions de dinars en 2025, contre 507,3 millions de dinars en 2024.

Cette augmentation, conjuguée à la hausse des dépenses liées au pèlerinage et à la Omra (640 MDT), a contribué à faire évoluer les voyages à titre personnel de 12,2%, pour atteindre 2.779 MDT et les services de voyages en général de 11,2%, pour s’établir à 2.993 MDT en 2025.

En effet, plus de 30 mille étudiants tunisiens poursuivent actuellement leurs études à l’étranger.

La France demeure leur principale destination, suivie de l’Allemagne, qui a accueilli près de 7 mille étudiants tunisiens en 2024.

Le rapport indique également que la balance des services éducatifs a enregistré un déficit de 494,7 millions de dinars en 2025, contre 327,1 millions de dinars l’année précédente, reflétant l’élargissement de l’écart entre les recettes et les dépenses liées aux études à l’étranger.

En septembre 2025, la Banque centrale avait publié une circulaire portant révision des conditions et des modalités de transferts au titre de dépenses d’études et de stages académiques à l’étranger. Cette réforme a porté l’allocation mensuelle des étudiants de 3 mille à 4 mille dinars et l’allocation d’installation de 4 à 6 mille dinars.

Lors de sa rencontre avec le gouverneur de la Banque centrale, le chef de l’État a pris connaissance des résultats de la participation de la Tunisie en qualité d’invitée d’honneur aux travaux de la session annuelle du Congrès financier de la Banque de Russie, organisée à Saint-Pétersbourg, réaffirmant le rôle de la Banque centrale dans l’appui à l’économie nationale.