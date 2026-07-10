Selon l’édition 2026 de l’Indice de transition énergétique, publiée à la fin du au mois de juin 2026, par le Forum économique mondial, la Tunisie se classe au 62ème rang sur 120 pays étudiés.

Le forum explique cette distinction de la Tunisie par plusieurs acquis dont la performance de son système énergétique : un accès quasi universel à l’électricité, un approvisionnement stable et un réseau énergétique relativement bien structuré. Le forum ajoute que « si le mix énergétique demeure largement dominé par les hydrocarbures, le développement des énergies renouvelables se poursuit progressivement ».

Parmi les autres performances évoquées par le forum figure la qualité du niveau de sa préparation à la transition vers des modèles énergétiques durables.

Au rayon des faiblesses, les auteurs de ce classement signalent des contraintes structurelles dont des capacités de financement limitées, des infrastructures nécessitant d’importants investissements de modernisation et un déploiement encore lent des projets d’énergies renouvelables à grande échelle.

Dans la région Moyen-Orient, Afrique du Nord et Pakistan, seuls les Émirats arabes unis (49ème), l’Arabie saoudite (55ème) et le Qatar (58ème) devancent la Tunisie.

Au plan africain, la Tunisie se hisse au 2ème rang, derrière la Namibie. Le Maroc et l’Algérie occupent respectivement les 72ème et 94ème places.

ABS