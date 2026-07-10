La Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis (FDSPT) a obtenu la certification de conformité à la norme internationale ISO 21001:2018 relative au système de management pour les organismes d’éducation/formation (SMOE), à l’issue de l’audit externe clôturé le 8 juillet courant.

Dans un communiqué publié vendredi, l’Université Tunis El Manar (UTM) a indiqué que cette distinction reflète l’engagement de la faculté à l’application des normes internationales de qualité en matière de formation et de gestion.