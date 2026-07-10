Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Ibrahim Bouderbala, a affirmé vendredi que l’adoption du premier plan de développement élaboré conformément à la nouvelle constitution de la République tunisienne, représente une étape importante dans le processus de l’édification de l’État.

Il a souligné que ce plan s’appuie sur une approche participative qui part du niveau local, puis régional, pour aboutir au niveau national, consolidant ainsi le rôle du citoyen dans la définition des priorités et prenant en compte les orientations nationales fondées sur les principes d’équité et de justice, entre les régions et les différentes catégories de la population.

Bouderbala a expliqué, dans un discours prononcé à l’occasion de l’adoption du plan de développement 2026-2030, que cet enjeu national ouvrira la voie à une nouvelle étape dans le processus de construction de l’avenir du pays.

Le président de l’ARP a affirmé, à ce propos, la poursuite du travail pour atteindre les objectifs fixés malgré les difficultés rencontrées, et les tentatives de déstabilisation. L’objectif, a-t-il dit, est de défendre l’unité et la complémentarité des institutions de l’État, afin de consacrer la démocratie économique et sociale, établir un développement juste et global, créer la richesse et assurer une répartition équitable.

Il a ajouté, à cet égard, que les interventions des députés, lors du débat général au cours des derniers jours, ont reflété leur souci d’élaborer une vision globale du développement prenant en compte les dimensions économiques, sociales, et territoriales, tout en insistant sur la consolidation de la souveraineté nationale, l’exploitation optimale des richesses nationales et la réponse effective aux aspirations des citoyens à une vie décente et à la justice sociale.

Le plan de développement a fait l’objet d’une étude approfondie, a noté Bouderbala, offrant ainsi, une vision stratégique intégrée pour le fonctionnement des structures de l’État, à travers la définition des grandes orientations des politiques publiques visant à atteindre un taux de croissance stable et ambitieux, à renforcer les équilibres financiers et commerciaux et à développer le cadre institutionnel, afin de consolider l’efficacité et améliorer la qualité du service public.

Le plan accorde une importance particulière au développement territorial, en consacrant la solidarité entre les régions et en réalisant un équilibre de développement qui met fin à la marginalisation et valorise les spécificités de chaque territoire et région, afin d’en faire un levier pour l’investissement et l’emploi, et de répondre aux revendications mettant ainsi fin aux formes d’injustice et d’exclusion, a-t-il encore notamment souligné.