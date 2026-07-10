À la suite de la circulation d’informations faisant état de personnes se faisant passer pour des agents de la Direction générale des impôts et contactant par téléphone certaines entreprises afin de recueillir des dons au profit de certains agents, d’associations ou de la coopérative, la Direction générale des impôts appelle le public à faire preuve de vigilance et de prudence.

Elle invite les citoyens et les entreprises à s’abstenir de verser toute contribution à toute personne prétendant agir, à ce titre, au nom de l’administration fiscale.

La Direction générale des impôts les exhorte également à signaler immédiatement ces agissements aux services de la Sûreté nationale afin que les mesures nécessaires soient prises.