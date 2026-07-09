Le ministère de l’Éducation a tranché. Les résultats de la session de contrôle du baccalauréat 2026 dessinent une cartographie contrastée du niveau des lycéens, mais surtout des dynamiques sectorielles qui structurent l’avenir économique du pays. Avec un taux d’admission global de 46,95% pour cette seconde chance, l’analyse fine des chiffres met en lumière une fracture persistante entre filières de gestion et disciplines purement scientifiques.

Session de contrôle 2026 : Un rattrapage massif mais sélectif

Sur les 49 661 candidats qui ont affronté les épreuves de la session de contrôle cette année, 23 316 ont décroché le précieux sésame. Si près de la moitié des élèves engagés s’en sortent avec succès, le verdict reste sévère pour les 26 345 ajournés. Au-delà de la performance globale, c’est la répartition par filière qui interpelle les observateurs économiques : la session de contrôle a massivement profité aux sections tertiaires et sportives, laissant le bloc scientifique en retrait.

Économie et Sport en tête : Les filières motrices de la session

Contre toute attente, la filière Sport s’impose en championne absolue de la performance avec un taux de réussite de 64,27% (340 admis sur 529 présents). Toutefois, en termes de volume et d’impact systémique, c’est la section Économie et gestion qui qualifie le plus gros contingent de la session : 9 035 élèves intègrent l’enseignement supérieur, soit un taux de réussite sectoriel de 52,51% sur 17 205 présents.

Les Lettres maintiennent une trajectoire honorable en franchissant la barre de la majorité absolue (50,83% de réussite, soit 5 159 admis). Les Sciences techniques complètent ce bloc solide à un cheveu de la moyenne, affichant 49,58% d’admis.

Le signal d’alarme : L’effritement inquiétant des filières d’avenir

Le point d’ombre de ce bilan 2026 réside incontestablement dans les filières fondamentales et technologiques, pourtant jugées prioritaires pour la transition économique. Les Mathématiques affichent un faible 36,94% de réussite (413 admis). Les Sciences expérimentales ne font guère mieux avec 35,96% d’élèves repêchés.

Plus alarmant encore, à l’ère de la transformation digitale, la section Sciences de l’informatique ferme la marche avec un taux de 35,46% (1 835 admis sur 5 175). Un signal faible mais persistant que les décideurs publics devront analyser pour ajuster les programmes face aux besoins réels du marché.