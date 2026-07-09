Le directeur du Festival international du malouf et des musiques arabes traditionnelles de Testour, Fakhreddine Garouahi a dévoilé jeudi, à Testour (gouvernorat de Béja), le programme de cette 60e édition (15 au 25 juillet 2026) sous slogan « Ghanna El Ward » (Les roses ont chanté) après 12 ans d’absence.

Il a précisé que l’ouverture sera assurée par la troupe de la Rachidia lors d’une conférence de presse à la maison de la culture Ibrahim Riahi.

Il a déclaré à la correspondante de l’agence TAP que le choix s’est porté sur la Rachidia pour le spectacle d’ouverture « en considération de la symbolique de ce soixantième anniversaire et de l’histoire commune qui lie cette prestigieuse troupe nationale au festival de Testour et à ses figures emblématiques ».

Il a souligné que « le festival a su préserver sa spécificité et continuera à le faire malgré les difficultés financières », estimant qu’il relève de sa responsabilité de préserver cette musique ancestrale et raffinée dont Testour demeure l’un des principaux pôles.

Le thème « Ghanna El Ward » a été choisi pour cette édition du fait que cette expression est le titre d’une chanson populaire fredonnée par tous les habitants de Testour, interprétée par la troupe « Chikha » du malouf de Testour.

Le directeur du Festival a ajouté que le festival conserve également sa dimension internationale, marquant le retour de la troupe libyenne Hassan Araïbi, qui a joué un rôle majeur dans l’histoire du festival de Testour en y présentant plus de 40 spectacles.

Cette édition se distinguera en outre par le spectacle maghrébin « Tariq El Malouf » (La route du malouf), qui proposera des versions tunisiennes, algériennes et libyennes du malouf.

Il a noté que cette édition verra la programmation du spectacle « Hanine 2 » (Nostalgie 2), une œuvre qui incarne les coutumes de Testour et présente le malouf traditionnel (« malouf el jed ») ainsi que le malouf satirique ou humoristique (« malouf el hazl ») présents dans les maqâmat tunisiens.

Les compétitions seront maintenues afin d’encourager les troupes de malouf et les prix des billets oscilleront entre 5 et 10 dinars, des tarifs jugés à la portée de toutes les catégories sociales afin de s’attirer le public du malouf et d’élever le goût général.

Pour sa part, le président de de l’Institut Rachidia de la musique tunisienne, Anis Sghaier, a déclaré à TAP que la troupe de la Rachidia renoue avec le festival de Testour après 12 ans d’absence avec le spectacle « Andaloussiet », qui réunit 45 membres issus de différentes générations, et particulièrement des jeunes.

Ce spectacle sera l’unique apparition de la troupe de la Rachidia au cours de cet été, estimant que le festival de Testour revêt une grande symbolique et joue un rôle fondamental dans la préservation du malouf tunisien at-il ajouté.

Voici le programme complet de la 60e édition du festival du malouf pour l’année 2026 :

-15 juillet : Spectacle de malouf de La Rachidia de Tunis

-16 juillet : Compétitions de malouf

-17 juillet : Spectacle international de la troupe Hassan Araïbi pour le malouf et les mouachahates arabes (Libye)

-18 juillet : Troupe « Anfas El Malouf » sous la direction du Cheikh Badreddine Jbess

-19 juillet : Spectacle de malouf maghrébin « Tariq El Malouf » sous la direction de Sofien Zaidi

-20 juillet : Spectacle « Kamel El Maâni » sous la direction du professeur Mohamed Abid

21 juillet : Spectacle de malouf « Hadhrat Hbibti » par l’artiste Aida Niati

23 juillet : Spectacle de malouf « Hanine Testour 2 » par la troupe « Chikha » du malouf de Testour

24 juillet : Spectacle de malouf-jazz Sofiène Safta

25 juillet : Spectacle de malouf de l’artiste Zied Gharsa