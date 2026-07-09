A l’occasion du 50ᵉ Festival International de Dougga, le public pourra découvrir un court-métrage documentaire inédit, ” Thugga, le théâtre où le rideau ne tombe jamais “, du réalisateur Faouzi Chelbi, ainsi que le spectacle de Chayma Helali lors de l’ouverture de cette édition le vendredi 10 juillet 2026.

Ce court-métrage de 30 minutes, initié par l’Association du Festival et écrit par Ahlem Ghayaza, ambitionne de préserver et de transmettre un héritage culturel exceptionnel. Il rend également hommage aux femmes et aux hommes qui ont façonné, depuis près d’un siècle, l’identité du festival.

Pour les organisateurs, ce documentaire se veut un « véritable devoir de mémoire ». Il propose une plongée dans l’histoire du festival à travers trois séquences : d’abord les origines du site de Dougga dès les années 1920 ; ensuite un focus sur l’année 1976, année de naissance du Festival International de Dougga, enrichi de documents d’époque et de témoignages de ceux qui ont vécu cette aventure ; enfin, un retour sur les années 1980 et 1990, une période qui a profondément marqué la mémoire collective.

Le film fait revivre les spectacles, les concerts et les grands rendez-vous artistiques qui ont accompagné l’ouverture du festival aux musiques du monde et aux expressions artistiques alternatives, tout en accordant une place essentielle aux souvenirs des habitants de Téboursouk et de Dougga, véritables gardiens de cette mémoire vivante.

Pour rappel, Faouzi Chelbi cumule plus de vingt-trois années d’expérience dans le cinéma et l’audiovisuel. Après plusieurs années passées à la Télévision Tunisienne, il a réalisé de nombreux films de fiction au sein de la société ARTUS Production et compte plus de 16 documentaires à son actif, consacrés au patrimoine, à la mémoire collective et aux grands enjeux de la société tunisienne.

Ahlem Ghayaza apporte quant à elle la dimension narrative du projet en signant le scénario et la voix off. Agrégée de lettres françaises, docteure en littérature de la Renaissance, journaliste et écrivaine, elle est connue du grand public pour son parcours radiophonique au sein de RTCI depuis 2011, où elle mêle culture, débat et création.