Le ministre des Technologies de la communication, Sofiane Hemissi, a participé aux travaux du Sommet de l’intelligence artificielle au service du bien social, et du Forum du Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI), organisés par l’Union internationale des télécommunications en collaboration avec l’UNESCO, le Programme des Nations Unies pour le développement et la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, avec la participation de représentants des gouvernements, du secteur privé, de la société civile et des organisations internationales.

Ce forum constitue une plateforme internationale visant à renforcer la coopération numérique à l’échelle mondiale.

Ces deux manifestations ont abordé un ensemble de questions liées à la transformation numérique.

Il s’agit notamment du soutien au développement des infrastructures numériques, la réalisation de l’inclusion numérique, le renforcement de la cybersécurité et la gouvernance de l’intelligence artificielle, ainsi que l’élaboration d’approches et de politiques numériques communes centrées sur l’humain et contribuant à réduire la fracture numérique et à atteindre le développement durable, précise un communiqué du ministère des technologies de la communication publié jeudi.

À cette occasion, le ministre a tenu deux séances de travail avec ses homologues de la République d’Estonie, Liisa-Ly Pakosta, et de la République du Zimbabwe, Tatenda Mavetera. Les deux réunions ont été axées sur les opportunités de coopération bilatérale, l’échange d’expertises dans le domaine numérique, et le renforcement de la cybersécurité.

Le ministre a également participé, mardi 7 juillet 2026, à la clôture de la Conférence mondiale sur la gouvernance de l’intelligence artificielle. À cette occasion, il a tenu deux séances de travail avec ses homologues du Pakistan, Shaza Fatima Khawaja, et d’Italie, Alessio Butti. Les deux rencontres ont permis d’examiner les perspectives de coopération dans le domaine numérique, notamment en matière de développement des compétences et des infrastructures numériques, d’échange d’expertises et d’élaboration de programmes de coopération communs.