L’actrice Hend Sabry et le réalisateur et scénariste Mehdi Barsaoui ont été nommés cette semaine au sein des jurys de la 7e édition du Festival international du film d’Amman – Awal Film (AIFF).

Une importante sélection de films tunisiens en compétition ainsi qu’un hommage national récemment annoncé sont également au menu de cette édition, prévue du 26 juillet au 3 août 2026 dans la capitale jordanienne.

Hend Sabry a été désignée membre du jury de la compétition des longs-métrages de fiction arabes, qui décerne le prestigieux Prix de l’Iris Noir. Figure incontournable du cinéma arabe, elle siègera aux côtés de la réalisatrice libanaise Joana Hadjithomas, de l’acteur égypto-britannique Khalid Abdalla et du compositeur jordanien Tareq Al Nasser.

L’actrice, installée en Égypte, a notamment débuté sa carrière à l’âge de 14 ans dans Les Silences du palais (1994) de Moufida Tlatli, un chef-d’œuvre qui figure d’ailleurs au programme de la rétrospective du festival.

De son côté, Mehdi Barsaoui apportera son expertise au volet professionnel en siégeant au sein du jury des Amman Film Industry Days (AFID), aux côtés de l’Espagnole Avelina Prat, de l’Égyptien Ayman El Amir, de la Jordanienne Rand Beiruty et du Koweïtien Talal Al-Muhanna. Ce comité d’experts sera chargé d’évaluer 20 projets de films arabes en développement et en post-production afin de leur octroyer des bourses de soutien.

Ces nominations s’inscrivent dans le cadre d’un coup de projecteur inédit sur le cinéma tunisien. En ouverture, le festival projettera Sophia, la toute dernière réalisation de l’acteur et cinéaste tunisien Dhafer L’Abidine.

De plus, une section rétrospective baptisée « Spotlight on Tunisian Cinema » (Pleins feux sur le cinéma tunisien) permettra au public jordanien de redécouvrir six films majeurs ayant marqué l’histoire du cinéma national, allant de Satin Rouge de Raja Amari (2002) à Exile de Mehdi Hmili (2025).

Côté compétition, la Tunisie participera à la course aux prix officiels avec trois œuvres sélectionnées parmi 900 candidatures. Il s’agit du long-métrage de fiction Where the Wind Comes From d’Amel Guellaty, ainsi que des deux courts-métrages Somewhere I Belong de Youssef Handouse et The Light that Remains de Youssef Guermazi.

Au total, cette édition 2026 du Festival international du film d’Amman réunira 82 films de 27 pays. Le festival Awal Film présente quatre sections compétitives dont trois pour les films arabes (longs-métrages de fiction, longs-métrages documentaires et courts-métrages), tandis que la compétition internationale est dédiée aux films non arabes.