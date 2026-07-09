“Le résultat de l’exercice 2025 des 65 sociétés qui ont publié, à ce jour, leurs états financiers, sur les 75 sociétés cotées, s’est amélioré de 7,2% par rapport à l’exercice 2024, pour atteindre un montant global de 3 179 millions de dinars (MD) contre 2 967MD”, a annoncé la Bourse de Tunis (BVMT), dans une note, publiée mercredi, ajoutant que 35 entreprises ont affiché une progression des résultats, sur lesdites 65 sociétés cotées.

Dans le secteur financier, les 12 banques cotées ont réalisé un résultat global de 1 728 MD, en progression de 6,7%, alors que les 7 compagnies d’assurances cotées ont affiché une amélioration de 8,5% de leur résultat annuel global, pour se situer à 192.

En revanche, les 7 sociétés de leasing cotées ont dégagé une régression de leur résultat annuel global de 7,52%, à 107,8 MD.

Pour l’ensemble des sociétés du secteur financier (29 sociétés), le résultat annuel global a progressé de 6%, à 2 066MD.

Concernant le secteur des Biens de Consommation, le résultat global de l’année 2025 a progressé de 10,4%, grâce à l’amélioration du résultat des trois grands groupes de l’agroalimentaire (Poulina Group Holding, Délice Holding et SFBT) de 12,7% pour atteindre 615 MD.

Idem, pour le résultat global du secteur des Services aux Consommateurs, qui a fortement progressé de 27,3% par rapport à l’année écoulée.

Concernant le résultat annuel global des deux enseignes de la grande distribution cotées en bourse (Monoprix et Magasin General), il a augmenté pour atteindre 7,6MD, et celui des concessionnaires automobiles cotés (hors UADH qui n’a pas encore publié ses états depuis l’année 2018), il a progressé de 16,3% à 146 MD.

Pour ce qui est des sociétés qui composent le Tunindex20, elles ont accaparé 82% du résultat global au titre de l’exercice 2025, avec un montant de 2 593MD, ce qui représente une progression de 7,1% par rapport à l’exercice 2024.

Par ailleurs, la BVMT a fait état d’une nette amélioration de la politique de distribution des dividendes des sociétés cotées. A ce titre, 51 sociétés cotées ont distribué des dividendes en 2026 au titre de l’exercice 2025, contre 49 au titre de l’exercice 2024. Le montant total distribué (y compris les montants proposés dans les projets de résolutions des AGO non encore réalisées) s’est élevé à 1 727 MD contre 1 588 MD en 2024.