Face aux pressions persistantes sur sa balance des paiements, la Tunisie décroche un soutien stratégique de 312 millions de dollars auprès du Fonds monétaire arabe (FMA). Ce financement, articulé autour d’un programme de réformes structurelles, vise à consolider les réserves de change et à restaurer la résilience financière du pays.

Un appui financier d’envergure pour la balance des paiements

Le 7 juillet 2026 marque une étape importante pour la trajectoire financière tunisienne. La République tunisienne et le Fonds monétaire arabe (FMA) ont formalisé un premier accord de prêt élargi d’un montant de 76,700 millions de dinars arabes de compte, soit l’équivalent d’environ 312 millions de dollars américains. Cet accord de place a été paraphé par deux figures clés de la finance régionale : M. Fethi Zouhaier Nouri, Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), et le Dr Fahad M. Alturki, Directeur Général et Président du Conseil d’administration du FMA.

Ce capital sera directement alloué à l’appui de la balance des paiements, un levier critique pour sécuriser les importations essentielles et stabiliser le cours du dinar tunisien. Au-delà d’une simple injection de liquidités, ce prêt fait office de signal positif envoyé aux marchés internationaux quant à la solvabilité à court et moyen terme de l’État tunisien.

Un mécanisme de décaissement conditionné et échelonné

La structure de l’accord reflète une approche prudente et axée sur la performance. Le financement s’articule en trois tranches distinctes. La première sera libérée dès l’entrée en vigueur officielle de l’accord, offrant un soulagement immédiat aux finances publiques. Les conditions de remboursement ont été calibrées pour préserver la soutenabilité de la dette tunisienne :

Maturité globale : 7 ans.

: 7 ans. Période de grâce : 3 ans et demi (42 mois).

: 3 ans et demi (42 mois). Remboursement : Réparti en 8 échéances semestrielles égales.

Ce profil d’amortissement linéaire différé permet à l’économie nationale de respirer à court terme, repoussant les flux majeurs de sortie de capitaux au-delà de l’horizon 2029.

Le pari des réformes structurelles face aux chocs externes

L’accès à cette facilité financière reste intrinsèquement lié au programme de réformes économiques et financières mis en œuvre par Tunis. Le FMA, à travers ce déploiement, valide le cap des réformes engagées. La Banque Centrale de Tunisie réaffirme sa position de pivot institutionnel, s’engageant à maintenir une coordination étroite avec les partenaires financiers pour maximiser les chances de réussite de ces réformes. L’objectif final demeure le renforcement de la résilience globale de l’économie face à un environnement international marqué par une forte volatilité des prix des matières premières et des conditions de financement globales restrictives.

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