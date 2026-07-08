Le volume global de refinancement des banques auprès de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) a enregistré une baisse significative au cours de l’exercice 2025, traduisant une diminution des besoins des banques en liquidité par rapport à l’année 2024, indique le rapport annuel de la BCT publié mardi.

Au terme de l’année 2025, l’encours du refinancement s’est en effet établi à 11 594 millions de dinars (MD), contre 13 104,3 MD à la fin de l’exercice 2024, soit une baisse de 11,5 %. Ce repli confirme une tendance amorcée l’année précédente et reflète un net repli de la contribution des banques au financement de l’économie.

Il convient de signaler, à cet égard, que cette dynamique a été marquée par des variations erratiques tout au long de l’année et que le volume global de refinancement a affiché un pic de 15 120 MD au mois de mars sous l’effet d’une pression accrue sur la liquidité bancaire.

Pour le premier trimestre 2026, les données indiquent la poursuite de cette tendance baissière, avec un volume global de refinancement moyen revenant à 11 257 MD.