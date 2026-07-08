Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, effectue, mercredi, une visite de travail en Algérie pour co-présider avec son homologue algérien, Ahmed Attaf, ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, la réunion du Comité de suivi tuniso-algérien.

Cette réunion, indique un communiqué publié mardi par le département, s’inscrit dans le cadre de la volonté commune de renforcer davantage les liens de fraternité unissant la Tunisie et l’Algérie, ainsi que d’assurer le suivi des relations de coopération et de partenariat dans divers domaines, notamment l’énergie, les ressources en eau, le commerce bilatéral, le transport, le développement des régions frontalières, la culture et les affaires consulaires.

Elle constituera également une occasion d’examiner l’état d’avancement de la mise en œuvre des recommandations issues de la 23e session de la Grande commission mixte tuniso-algérienne, tenue à Tunis le 12 décembre 2025.

Cette rencontre offrira, selon la même source, l’opportunité d’échanger sur plusieurs questions régionales et internationales d’intérêt commun. “Une opportunité pour confirmer la tradition de concertation et de coordination continues entre les deux pays”.

Les travaux préparatoires du Comité de suivi au niveau des experts débuteront aujourd’hui, à Alger, avec la participation des représentants des ministères et des structures tunisiennes concernés par la coopération tuniso-algérienne dans les différents secteurs.