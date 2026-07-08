Lâ€™Ã©conomie tunisienne a amorcÃ© en 2025 un virage structurel majeur dans ses modes de paiement, marquÃ© par lâ€™effondrement de lâ€™usage du chÃ¨que au profit des virements et la lettre de change , indique la BCT dans son rapport annuel pour l’annÃ©e 2025, publiÃ© mardi.

Selon la mÃªme source, lâ€™activitÃ© des paiements de masse a affichÃ© une dynamique contrastÃ©e en 2025. Tandis que le nombre de transactions a poursuivi sa croissance pour atteindre 232,5 millions dâ€™opÃ©rations, soit une progression de 3,9% par rapport Ã 2024, le montant global traitÃ© a enregistrÃ© un repli de 8,4%, pour sâ€™Ã©tablir Ã 249,3 milliards de dinars.

Le dÃ©clin du chÃ¨que est le fait marquant de l’exercice, avec une baisse spectaculaire de 67,5 % en nombre et de 58,8 % en montant. Ce retrait est directement liÃ© aux rÃ©formes rÃ©glementaires et Ã un changement de comportement des agents Ã©conomiques qui se tournent dÃ©sormais vers la lettre de change pour les paiements Ã terme. Cette derniÃ¨re a enregistrÃ© une croissance exceptionnelle de 161 % en nombre et de 59,7 % en montant.

Le virement s’impose comme une alternative de choix, captant dÃ©sormais prÃ¨s de 60 % de la valeur des opÃ©rations de tÃ©lÃ©compensation. En 2025, les virements ont progressÃ© de 11,1 % en volume (38,5 millions dâ€™opÃ©rations) et de 42,3 % en valeur, atteignant 79,6 milliards de dinars. Les prÃ©lÃ¨vements automatiques suivent Ã©galement cette tendance haussiÃ¨re avec une progression dâ€™environ 22 % en nombre et en montant.

Le paiement mobile confirme son adoption Ã grande Ã©chelle. Le nombre de transactions a bondi de 80,5 % (8,4 millions d’opÃ©rations). Le montant global traitÃ© sâ€™Ã©lÃ¨ve Ã 1 769 MD, soit une hausse de 58,6 %.Le parc de “wallets” (portefeuilles Ã©lectroniques) a atteint 469 000, en progression de 26,8 %.

La monÃ©tique classique (cartes bancaires) reste le vecteur principal des Ã©changes en volume avec 164,9 millions dâ€™opÃ©rations (+8,9 %) pour une valeur de 29,5 milliards de dinars (+12,3 %). Le paiement en ligne se distingue particuliÃ¨rement avec une croissance de 31 %, totalisant 1 375 MDT.

Au cours de lâ€™exercice 2025, la BCT a poursuivi ses efforts de mise en Å“uvre de la StratÃ©gie Nationale de DÃ©veloppement des Paiements Digitaux, visant Ã promouvoir lâ€™inclusion financiÃ¨re, Ã assurer le bon dÃ©nouement des transactions Ã©conomiques et Ã consolider la transparence. Ã€ cet effet, la BCT a Å“uvrÃ© au renforcement des infrastructures tout en favorisant l’adoption des solutions de paiements digitaux.

Elle a ainsi soutenu la transformation structurelle des pratiques de paiement, induite par les rÃ©formes rÃ©glementaires, notamment la refonte de la loi sur les chÃ¨ques, tout en dÃ©ployant des efforts pour accompagner les usagers dans l’assimilation des nouvelles dispositions et lâ€™exploitation des opportunitÃ©s offertes par la digitalisation.