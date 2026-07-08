Le principal danger du tabagisme réside dans la combustion, processus qui génère les substances toxiques, et non dans la nicotine. Pour réduire les risques de santé publique, les experts préconisent un accès transparent à l’information scientifique sur les alternatives réglementées, comme le tabac chauffé ou les sachets de nicotine, plutôt qu’une prohibition totale.

Au-delà du cadre répressif : Replacer le consommateur au centre

La lutte traditionnelle contre le tabagisme s’essouffle sur des barrières juridiques et punitives qui omettent souvent la psychologie du consommateur. À Rabat, le constat partagé par les spécialistes des médias et de la santé publique est sans appel : les approches purement prohibitives ne suffisent plus. Pour le journaliste Smid Ghilan, il est urgent de repenser l’architecture de ces politiques en installant le citoyen au cœur des dispositifs.

Cette transition nécessite la mise en place d’un écosystème médiatique transparent et crédible, rempart indispensable contre la désinformation et les rumeurs qui saturent l’espace public. L’enjeu n’est plus seulement d’interdire, mais de guider vers des trajectoires de réduction des risques.

Le tabou de la combustion : Dissocier la nicotine des toxines

Le débat public souffre d’une confusion scientifique majeure que la presse a le devoir de clarifier. Comme l’indique Saad Ben Mansour, directeur de la publication d’Aujourd’hui Le Maroc, le tabagisme reste empreint d’un fort tabou social, accentué par des pratiques historiques comme la vente de cigarettes à l’unité, qui prive les jeunes des avertissements sanitaires.

Pourtant, le nœud du problème sanitaire est désormais identifié par la science : le danger principal ne réside pas dans la nicotine, molécule addictive mais non cancérogène, mais bien dans le processus de combustion qui libère des milliers de substances toxiques. La technologie de l’aérosolisation et du tabac chauffé se présente dès lors comme une alternative de rupture pour les fumeurs incapables d’entrer dans un processus d’arrêt linéaire.

L’arsenal législatif marocain et le rôle de la société civile

Sur le terrain réglementaire, le Maroc a franchi un cap décisif. Depuis février 2026, de nouvelles normes et spécifications techniques encadrent strictement la qualité et la fabrication des produits de substitution. Selon Aouadi Madih, président de la Fédération nationale des associations de protection du consommateur, le droit à l’information est le corollaire direct du libre choix citoyen.

L’enjeu immédiat est de sortir ces données hautement techniques des cercles d’experts pour les infuser dans le grand public via les plateformes numériques et la société civile. Cette vulgarisation est l’unique arme efficace pour assécher le marché parallèle de la contrebande et des contrefaçons non contrôlées, qui constituent la menace sanitaire la plus opaque.

Le pragmatisme international face aux dérives de la prohibition

Les dynamiques restrictives globales démontrent les limites des politiques idéales au détriment des réalités comportementales. Mazen Saleh, du centre de recherche américain R Street, rappelle que l’interdiction totale des arômes ou de certains dispositifs de vape aux États-Unis n’a pas éteint la demande, mais a stimulé les réseaux criminels transfrontaliers.

Une stratégie pragmatique exige une modulation fiscale et juridique des produits en fonction de leur niveau de risque réel. En garantissant l’accès à des alternatives abordables (sachets de nicotine, gommes, tabac chauffé) associées à une information certifiée, les décideurs publics sécurisent le parcours de transition des usagers et améliorent durablement les indicateurs de santé publique.

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