Une exploitation agricole située dans la région d’Aïn El Karma, dans la délégation de Tameghza (gouvernorat de Tozeur), a été retenue comme ferme pilote de référence dans le domaine de la formation et de l’expérimentation en agroécologie.

Cette sélection a été opérée par le comité national conjoint de l’initiative « CAP Agri » (Climate Access Pathway), regroupant l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en Tunisie, ainsi que plusieurs institutions et centres de recherche.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, Omar Al Ahmadi, propriétaire de l’exploitation, a indiqué que celle-ci figure parmi les huit fermes retenues dans les gouvernorats du sud tunisien pour accueillir des sessions de formation, des ateliers pratiques ainsi que des étudiants appelés à se former aux techniques de l’agroécologie.

Ces exploitations ont également vocation à servir de plateformes d’échange réunissant agriculteurs, étudiants, ingénieurs et chercheurs autour d’activités de formation, d’accompagnement, de recherche et d’expérimentation.

Il a expliqué que le choix de son exploitation s’explique par les spécificités de la délégation de Tameghza, où l’agriculture repose sur des pratiques agroécologiques naturelles, sans recours aux engrais chimiques, ainsi que par la richesse et la diversité des systèmes agricoles oasiens.

Il a ajouté que la ferme applique un modèle fondé sur la diversification des cultures, associant les cultures oasiennes à d’autres productions hors oasis.

Il a, en outre, mis en avant son expérience dans la multiplication de variétés locales de semences, qui lui a permis d’acquérir un savoir-faire reconnu en matière d’agriculture naturelle et de préservation des semences traditionnelles.

Enfin, il a estimé que cette reconnaissance permettra de renforcer les expérimentations agricoles menées sur son exploitation et de partager son expérience avec d’autres agriculteurs, notamment en matière d’agriculture naturelle, de réduction du recours aux intrants chimiques et de gestion rationnelle des ressources en eau.