L’encours des crédits injectés dans l’économie tunisienne par les banques et établissements financiers a atteint près de 123 milliards de dinars à la fin de l’exercice 2025. Selon le dernier rapport annuel de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), ce volume marque une augmentation de 3,1% contre 2,8% une année auparavant.

Cette dynamique globale est portée par une progression soutenue des crédits aux professionnels, qui ont crû de 3,6 % en 2025. À l’inverse, les crédits aux particuliers ont subi un essoufflement. Leur croissance est retombée à 1,7% (contre 2,4 % en 2024), principalement pénalisée par le recul des crédits au logement. En conséquence, la part des ménages dans l’encours total s’est repliée à 24,8 %

Par terme, la progression de l’encours des crédits à l’économie est principalement imputable au dynamisme des crédits professionnels à court terme (+5,8% à fin 2025 contre +3,5% une année auparavant) en raison, notamment, de l’accroissement de l’escompte commercial (+13,2% en 2025 contre +2,3% en 2024). Quant aux crédits à moyen et long termes, ils ont connu un ralentissement, avec une progression de seulement 0,7% en 2025 contre 2,1% en 2024.

Répartition de l’encours des crédits aux professionnels

L’évolution de l’encours des crédits aux professionnels s’explique essentiellement par l’accroissement soutenu des crédits accordés aux entreprises publiques lequel est passé de 13,1% en 2024 à 14,7% en 2025. Cette évolution a concerné aussi bien les crédits à court terme que ceux à moyen et long termes qui ont augmenté de manière significative (+9,6% et +32,3%, respectivement).

Concernant les crédits accordés aux administrations publiques, leur encours est passé de 2,6 milliards de dinars à fin 2024 à 1,7 milliard de dinars à fin 2025, soit une baisse de 33%, et ce en raison des remboursements de 854 MD par le Trésor au titre de crédits syndiqués.

Pour ce qui est du secteur privé, l’accélération du rythme d’accroissement des crédits est tirée principalement par celle des crédits à court terme (+4,8% en 2025 contre +1% en 2024). Pour leur part, les crédits à moyen et long termes ont enregistré une baisse de 0,4% contre une hausse de 2,1% une année auparavant.

Par ailleurs, les crédits professionnels octroyés par les banques publiques sont repartis à la hausse (+1,8%) pour atteindre 34,4 milliards de dinars à fin 2025, soit 37% du total des crédits professionnels.

L’encours des crédits accordés aux entreprises, faisant partie de groupes d’affaires, a évolué de 40,2 milliards de dinars à fin 2024 à 40,6 milliards de dinars à fin 2025, enregistrant ainsi une hausse de 1,1% contre une baisse de 0,1% une année auparavant. Toutefois, la part de ces financements dans l’encours total des crédits aux professionnels a baissé, revenant de 45,1% en décembre 2024 à 44% en décembre 2025.

La répartition sectorielle de l’encours des crédits aux professionnels fait apparaître une hausse de la part des crédits consentis au secteur de l’agriculture et pêche au détriment des secteurs de l’industrie et des services.