Le Réseau des instituts diplomatiques africains a été officiellement lancé à l’issue de la réunion constitutive tenue les 6 et 7 juillet courant, au Ghana, avec la participation du directeur général chargé de la gestion de l’Académie diplomatique internationale de Tunisie, Riadh Dridi.

Le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l’Union africaine et les représentants des académies et instituts diplomatiques africains ont pris part à cette réunion.

Lors d’une allocution prononcée à cette occasion, Riadh Dridi a mis l’accent sur l’importance de renforcer les capacités des diplomates africains et de développer leur connaissance des défis auxquels le continent fait face, dans un contexte international marqué par de profondes mutations.

Il a estimé que le développement des compétences des diplomates africains permet de contribuer à consolider la paix et la sécurité et à soutenir les efforts de développement en Afrique, selon un communiqué publié, mardi, par la plateforme d’information “Tunisia InfoHub” relevant du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger.

Les travaux de la réunion constitutive ont été consacrés à l’examen des moyens de renforcer la coopération entre les instituts diplomatiques africains, notamment à travers le développement de programmes de formation communs, l’échange d’expertises, la réalisation de recherches conjointes et l’élaboration de contenus pédagogiques adaptés aux enjeux de la diplomatie africaine.

En marge de cette rencontre, le directeur général chargé de la gestion de l’Académie diplomatique internationale de Tunisie a tenu plusieurs entretiens avec ses homologues africains.