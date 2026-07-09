Le Conseil national des régions et des districts a poursuivi, mercredi, ses auditions du ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, consacrées au projet de Plan de développement 2026-2030, en examinant cette fois le schéma territorial de la cinquième région, qui regroupe les gouvernorats de Gabès, Médenine, Tataouine et Kébili.

Présentant les grandes orientations du projet, le ministre a souligné que cette région dispose d’importantes ressources naturelles et humaines, tout en faisant face à des défis persistants, notamment un chômage élevé et une faible concentration des investissements.

Le plan prévoit plusieurs projets structurants, dont l’extension des stations de dessalement de l’eau de mer à Zarat et Djerba, l’amélioration des infrastructures de la zone touristique de Ksar Ghilane, l’aménagement et l’équipement des ports de Gabès et de Zarzis, ainsi que la création de plateformes logistiques à Bouchema et Zarzis.

Le document comprend également la réalisation d’une liaison ferroviaire entre Gabès et Tataouine via Médenine, la modernisation du poste frontalier de Ras Jedir et la création d’une zone de libre-échange à Ben Guerdane.

Les députés ont insisté sur la nécessité de garantir les mécanismes de mise en œuvre du plan et de réduire les disparités régionales, tout en accordant la priorité aux secteurs de l’agriculture, de l’industrie, des ressources hydrauliques et de la santé afin de promouvoir un développement équilibré et inclusif.