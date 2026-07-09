La Tunisie accueillera, le 16 juillet à Tunis, la 25e édition du Forum arabe du tourisme et de la Omra (IFT25), un rendez-vous professionnel réunissant les principaux acteurs des secteurs du tourisme, du voyage et de la Omra, ont annoncé mercredi les organisateurs.

Organisé en partenariat entre la Fédération tunisienne des agences de voyages et de tourisme (FTAV) et la Société arabe internationale pour l’organisation des expositions et des conférences, l’événement se veut une plateforme d’échanges entre décideurs, professionnels et prestataires de services.

Selon un communiqué de la FTAV, le forum permettra aux participants de découvrir les dernières évolutions des services liés à la Omra, au transport aérien, à l’hôtellerie ainsi qu’aux solutions numériques dédiées aux réservations et à la gestion des voyages.

Après des éditions organisées en Jordanie, en Égypte et au Maroc, l’IFT25 se tient cette année en Tunisie dans un contexte marqué par la reprise de l’activité touristique et la montée en puissance des outils numériques et des réservations anticipées.

Le forum sera également l’occasion de conclure plusieurs accords de partenariat visant à améliorer la qualité des services proposés aux pèlerins de la Omra et aux voyageurs.